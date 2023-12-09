أشرف عوض: أفا مينا تشارك الحكومة لتعزيز نمو القطاع العقارى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد أشرف عوض، رئيس مجلس إدارة مجموعة أفا مينا، أن التوافق بين القطاعين العام والخاص، يؤدى إلى تمكين الحكومات من شراء وتقديم جميع الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصةً فيما يخص أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشار عوض، خلال مشاركته كمتحدث رئيسى فى مؤتمر صناع القرار للقطاع العقارى، إلى التزام شركته بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

موضوعات“غرفة التطوير العقارى” تستعرض خطة عملها خلال 2024 المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية تجذب شركات عقارية “جى فى” تتعاون مع“بلى القابضة” لتنفيذ البنية التحتية بمدينة“طربول”

وأكد أهمية القطاع العقارى كمحرك أساسى للتنمية، مشيرًا إلى دوره فى بناء الحضارات، والتاريخ العريق الذى أسهمت فيه مصر بإنشاء حضارتها الفرعونية عبر البناء والتشييد.

ودعا عوض إلى تكثيف جهود الدولة وتوفير حوافز للأراضى الزراعية والصناعية والعقارية، مع طرح قطع أراض بالشراكة مع الحكومة لتعزيز المشاريع العقارية وتوسيع النطاق الحضرى.

يذكر أن مجموعة أفا مينا، برئاسة أشرف عوض، تلعب دوراً بارزاً فى دعم وتعزيز الاستثمار فى القطاع العقارى، وتمتلك عدة استثمارات فى مصر والإمارات فى القطاعات العقارية والصناعية والزراعية.

وتأسست مجموعة أفا مينا عام 1994، وتواصل توسيع نطاق استثماراتها، حيث تشمل مجموعة متنوعة من المشاريع مثل مصنع كيرو ماربل للرخام والجرانيت، وشركة البتول للرخام والجرانيت فى الإمارات، بالإضافة إلى كمبوند أورو فى العاصمة الإدارية وكمبوند أورو العبور، وأورو إن مول فى العاصمة الإدارية.

وتشمل الاستثمارات أيضا العديد من الأبراج السكنية والإدارية، إضافة إلى مزارع الملكة والأمير على مساحة 210 أفدنة لتصدير المحاصيل الزراعية.