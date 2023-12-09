أشرف عوض: أفا مينا تشارك الحكومة لتعزيز نمو القطاع العقارى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد أشرف عوض، رئيس مجلس إدارة مجموعة أفا مينا، أن التوافق بين القطاعين العام والخاص، يؤدى إلى تمكين الحكومات من شراء وتقديم جميع الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصةً فيما يخص أهداف التنمية الاقتصادية.
وأشار عوض، خلال مشاركته كمتحدث رئيسى فى مؤتمر صناع القرار للقطاع العقارى، إلى التزام شركته بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
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وأكد أهمية القطاع العقارى كمحرك أساسى للتنمية، مشيرًا إلى دوره فى بناء الحضارات، والتاريخ العريق الذى أسهمت فيه مصر بإنشاء حضارتها الفرعونية عبر البناء والتشييد.
ودعا عوض إلى تكثيف جهود الدولة وتوفير حوافز للأراضى الزراعية والصناعية والعقارية، مع طرح قطع أراض بالشراكة مع الحكومة لتعزيز المشاريع العقارية وتوسيع النطاق الحضرى.
يذكر أن مجموعة أفا مينا، برئاسة أشرف عوض، تلعب دوراً بارزاً فى دعم وتعزيز الاستثمار فى القطاع العقارى، وتمتلك عدة استثمارات فى مصر والإمارات فى القطاعات العقارية والصناعية والزراعية.
وتأسست مجموعة أفا مينا عام 1994، وتواصل توسيع نطاق استثماراتها، حيث تشمل مجموعة متنوعة من المشاريع مثل مصنع كيرو ماربل للرخام والجرانيت، وشركة البتول للرخام والجرانيت فى الإمارات، بالإضافة إلى كمبوند أورو فى العاصمة الإدارية وكمبوند أورو العبور، وأورو إن مول فى العاصمة الإدارية.
وتشمل الاستثمارات أيضا العديد من الأبراج السكنية والإدارية، إضافة إلى مزارع الملكة والأمير على مساحة 210 أفدنة لتصدير المحاصيل الزراعية.
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