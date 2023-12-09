بوتين: لا يمكن لأحد أن يبطئ التنمية في روسيا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه“لا يمكن لأحد أن يوقف أو يبطئ تنمية روسيا”.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله، في منتدى“نداء روسيا” للاستثمار – الذي ينظمه بنك“في تي بي” الروسي، إنه“ليس لدي أدنى شك في أنه لا يمكن لأحد أن يوقفنا أو يبطئ تطورنا”.

موضوعاتسيتي جروب يتوقع تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2024 فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع 76 نقطة أساس خلال 6 أسابيع استقرار أسعار الذهب عند التسوية مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكية

وأضاف بوتين:“يتعين على روسيا إنشاء منصات تعليمية وعلمية واستثمارية في إطار البريكس، والتعاون في المقام الأول في مجال التعليم، ولا ينبغي لنا أن نفكر في هذه القيود، ويجب علينا أن نتطلع إلى الأمام، ونتقدم، ونعمل على جبهة واسعة، أولا وقبل كل شيء، في مجال التعليم، الذي يصبح عاملا أساسيا في النمو الاقتصادي نفسه، وعلينا أن نفعل ذلك مع ومن يريد ذلك يعمل بطريقة حديثة وحضارية”.

وأوضح بوتين أن روسيا ستواصل، من بين أمور أخرى، التعاون في هذا المجال مع الصين، التي طورت معها“علاقات جيدة للغاية تتسم بالثقة”.

كما صرح بوتين بأن السلطات الروسية تقوم بتحديد المشاكل والمهام في الاقتصاد التي لا تزال بحاجة إلى حل، داعيا الشركات الروسية إلى زيادة عدد عمليات طرح أوراقها المالية، والتي يوجد عليها طلب داخل البلاد.

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