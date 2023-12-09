بوتين: لا يمكن لأحد أن يبطئ التنمية في روسيا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه“لا يمكن لأحد أن يوقف أو يبطئ تنمية روسيا”.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله، في منتدى“نداء روسيا” للاستثمار – الذي ينظمه بنك“في تي بي” الروسي، إنه“ليس لدي أدنى شك في أنه لا يمكن لأحد أن يوقفنا أو يبطئ تطورنا”.
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وأضاف بوتين:“يتعين على روسيا إنشاء منصات تعليمية وعلمية واستثمارية في إطار البريكس، والتعاون في المقام الأول في مجال التعليم، ولا ينبغي لنا أن نفكر في هذه القيود، ويجب علينا أن نتطلع إلى الأمام، ونتقدم، ونعمل على جبهة واسعة، أولا وقبل كل شيء، في مجال التعليم، الذي يصبح عاملا أساسيا في النمو الاقتصادي نفسه، وعلينا أن نفعل ذلك مع ومن يريد ذلك يعمل بطريقة حديثة وحضارية”.
وأوضح بوتين أن روسيا ستواصل، من بين أمور أخرى، التعاون في هذا المجال مع الصين، التي طورت معها“علاقات جيدة للغاية تتسم بالثقة”.
كما صرح بوتين بأن السلطات الروسية تقوم بتحديد المشاكل والمهام في الاقتصاد التي لا تزال بحاجة إلى حل، داعيا الشركات الروسية إلى زيادة عدد عمليات طرح أوراقها المالية، والتي يوجد عليها طلب داخل البلاد.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563804
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