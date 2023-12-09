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استقرار أسعار الذهب عند التسوية مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكية - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة سيتي جروب يتوقع تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2024 فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع 76 نقطة أساس خلال 6 أسابيع بوتين: لا يمكن لأحد أن يبطئ التنمية في روسيا

استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الجمعة، لاختبار توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة المتوقع خلال الفترة القادمة.

وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 2046.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال الجلسة 2036.6 دولار.

بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.6% عند 103.51 نقطة.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح المستثمرين بنسبة 52.8% خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس 2024، مقارنة بـ 22% قبل شهر واحد.

وأوضحت بيانات وزارة العمل الأمريكية، زيادة عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر بمقدار ألف طلب فقط إلى 220 ألف طلب، ويقارن ذلك مع توقعات ارتفاع عدد الطلبات إلى 222 ألفاً خلال نفس الفترة.

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MENAFN09122023000202011048ID1107563803

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