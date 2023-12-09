استقرار أسعار الذهب عند التسوية مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
سيتي جروب يتوقع تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2024 فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع 76 نقطة أساس خلال 6 أسابيع بوتين: لا يمكن لأحد أن يبطئ التنمية في روسيا
استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الجمعة، لاختبار توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة المتوقع خلال الفترة القادمة.
وعند التسوية، استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير عند 2046.4 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال الجلسة 2036.6 دولار.
بينما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.6% عند 103.51 نقطة.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح المستثمرين بنسبة 52.8% خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس 2024، مقارنة بـ 22% قبل شهر واحد.
وأوضحت بيانات وزارة العمل الأمريكية، زيادة عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر بمقدار ألف طلب فقط إلى 220 ألف طلب، ويقارن ذلك مع توقعات ارتفاع عدد الطلبات إلى 222 ألفاً خلال نفس الفترة.
Source:
MENAFN09122023000202011048ID1107563803
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.