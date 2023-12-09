خام برنت يتراجع عند التسوية للجلسة السادسة على التوالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتاتفاقية بين“تطوير مصر” و”شنايدر إلكتريك” لاستخدام تقنيات منصة“AVEVA” مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأكبر وتيرة منذ فبراير “الكهرباء” توقع مذكرة تفاهم مع“سيمنس” لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية جلسة الخميس، في ظل تقييم بيانات أظهرت تراجع واردات الصين من الخام في نوفمبر، لتسجل أول انخفاض لها على أساس سنوي منذ أبريل الماضي.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 0.35% أو 25 سنتًا عند 74.05 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى في نهاية الجلسة منذ الثالث من شهر يوليو.

بينما استقر سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير عند 69.34 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية للعقد منذ جلسة الثالث من يوليو الماضي.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تراجع واردات النفط الخام بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 42.445 مليون طن في نوفمبر، ليبلغ المتوسط اليومي للواردات 10.33 مليون برميل خلال نفس الفترة، وهو المعدل الأدنى منذ يوليو الماضي.

وبحسب بيانات حصلت عليها وكالة“بلومبرج”، تراجع سعر خام الأورال الروسي دون سقف 60 دولاراً للبرميل الذي فرضته مجموعة السبع الكبار في يوليو الماضي، وذلك على خلفية تراجع الأسعار العالمية للنفط في الآونة الأخيرة.