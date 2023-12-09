Saturday, 09 December 2023 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خام برنت يتراجع عند التسوية للجلسة السادسة على التوالي - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة اتفاقية بين“تطوير مصر” و”شنايدر إلكتريك” لاستخدام تقنيات منصة“AVEVA” مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأكبر وتيرة منذ فبراير “الكهرباء” توقع مذكرة تفاهم مع“سيمنس” لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية جلسة الخميس، في ظل تقييم بيانات أظهرت تراجع واردات الصين من الخام في نوفمبر، لتسجل أول انخفاض لها على أساس سنوي منذ أبريل الماضي.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 0.35% أو 25 سنتًا عند 74.05 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى في نهاية الجلسة منذ الثالث من شهر يوليو.

بينما استقر سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير عند 69.34 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية للعقد منذ جلسة الثالث من يوليو الماضي.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تراجع واردات النفط الخام بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 42.445 مليون طن في نوفمبر، ليبلغ المتوسط اليومي للواردات 10.33 مليون برميل خلال نفس الفترة، وهو المعدل الأدنى منذ يوليو الماضي.

وبحسب بيانات حصلت عليها وكالة“بلومبرج”، تراجع سعر خام الأورال الروسي دون سقف 60 دولاراً للبرميل الذي فرضته مجموعة السبع الكبار في يوليو الماضي، وذلك على خلفية تراجع الأسعار العالمية للنفط في الآونة الأخيرة.

MENAFN09122023000202011048ID1107563801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث