خام برنت يتراجع عند التسوية للجلسة السادسة على التوالي - جريدة البورصة

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تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية جلسة الخميس، في ظل تقييم بيانات أظهرت تراجع واردات الصين من الخام في نوفمبر، لتسجل أول انخفاض لها على أساس سنوي منذ أبريل الماضي.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير بنسبة 0.35% أو 25 سنتًا عند 74.05 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى في نهاية الجلسة منذ الثالث من شهر يوليو.
بينما استقر سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير عند 69.34 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية للعقد منذ جلسة الثالث من يوليو الماضي.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تراجع واردات النفط الخام بنسبة 9.2% على أساس سنوي إلى 42.445 مليون طن في نوفمبر، ليبلغ المتوسط اليومي للواردات 10.33 مليون برميل خلال نفس الفترة، وهو المعدل الأدنى منذ يوليو الماضي.
وبحسب بيانات حصلت عليها وكالة“بلومبرج”، تراجع سعر خام الأورال الروسي دون سقف 60 دولاراً للبرميل الذي فرضته مجموعة السبع الكبار في يوليو الماضي، وذلك على خلفية تراجع الأسعار العالمية للنفط في الآونة الأخيرة.
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