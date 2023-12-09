العراق يجدد دعم اتفاق أوبك+ والالتزام بالخفض الطوعي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم الخميس عن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قوله إن العراق يجدد دعمه لاتفاق أوبك+ والتزامه بخفض النفط الطوعي.
وأضاف وزير النفط أن قرار العراق يأتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط.
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