Saturday, 09 December 2023 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق يجدد دعم اتفاق أوبك+ والالتزام بالخفض الطوعي - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:39 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم الخميس عن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قوله إن العراق يجدد دعمه لاتفاق أوبك+ والتزامه بخفض النفط الطوعي.

وأضاف وزير النفط أن قرار العراق يأتي في إطار الجهود المشتركة لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط.

موضوعات متعلقة روسيا تخطط لزيادة صادرات الديزل قبل العقوبات الأوروبية البرازيل تواجه تحديات اقتصادية هائلة مع عودة“دا سيلفا” للرئاسة صندوق النقد الدولى يوافق لكينيا على صرف الدفعة الأولى من قرض بقيمة 447 مليون دولار Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث