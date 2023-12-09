اتفاقية بين تطوير مصر وشنايدر إلكتريك لاستخدام تقنيات منصة AVEVA - جريدة البورصة

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وقعت شركة“تطوير مصر” اتفاقية مع شركة شنايدر إلكتريك للتحول الرقمى لإدارة الطاقة والتحكّم الآلى، للاستفادة من أحدث الحلول والبرمجيات المبتكرة لمنصة“AVEVA” لإدارة مرافق وخدمات مشروع إلمونت جلالة بما يسهم فى تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكلفة.
وبموجب الاتفاقية، ستوفر منصة“AVEVA” حلول البرمجيات المبتكرة فى إدارة نظم ومرافق مشروع إلمونت جلالة الواقع على ساحل البحر الأحمر، وذلك من خلال إمكانية المراقبة الآمنة لكافة عمليات المشروع باستخدام نموذج لإدارة الأصول والتحليل اللحظى للعمليات، والإنذارات، والأحداث والبيانات المخزنة وتحويلها لمصدر معلومات موحد مما يجعل تشغيل وصيانة النظام أكثر كفاءة ومرونة.
يأتى ذلك فى إطار رؤية شركة تطوير مصر لإنشاء مشروعات عمرانية مستدامة وذكية، من خلال الاستعانة بأحدث الحلول التكنولوجية التى تقدمها كبرى الشركات العالمية فى تصميم وتنفيذ وإدارة محفظة مشروعات الشركة المتنوعة، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وفى الوقت نفسه تحسين جودة الحياة للعملاء وتخفيض تكلفة المعيشة. ومن المقرر تطبيق حلول منصة“AVEVA” بمشروع إلمونت جلالة، وهو أول مشروعات شركة تطوير مصر، ويقع على مساحة 2.5 مليون متر مربع ما يعادل 525 فدانًا.
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