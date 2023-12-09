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اتفاقية بين تطوير مصر وشنايدر إلكتريك لاستخدام تقنيات منصة AVEVA - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:38 AM
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وقعت شركة“تطوير مصر” اتفاقية مع شركة شنايدر إلكتريك للتحول الرقمى لإدارة الطاقة والتحكّم الآلى، للاستفادة من أحدث الحلول والبرمجيات المبتكرة لمنصة“AVEVA” لإدارة مرافق وخدمات مشروع إلمونت جلالة بما يسهم فى تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكلفة.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر منصة“AVEVA” حلول البرمجيات المبتكرة فى إدارة نظم ومرافق مشروع إلمونت جلالة الواقع على ساحل البحر الأحمر، وذلك من خلال إمكانية المراقبة الآمنة لكافة عمليات المشروع باستخدام نموذج لإدارة الأصول والتحليل اللحظى للعمليات، والإنذارات، والأحداث والبيانات المخزنة وتحويلها لمصدر معلومات موحد مما يجعل تشغيل وصيانة النظام أكثر كفاءة ومرونة.

يأتى ذلك فى إطار رؤية شركة تطوير مصر لإنشاء مشروعات عمرانية مستدامة وذكية، من خلال الاستعانة بأحدث الحلول التكنولوجية التى تقدمها كبرى الشركات العالمية فى تصميم وتنفيذ وإدارة محفظة مشروعات الشركة المتنوعة، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وفى الوقت نفسه تحسين جودة الحياة للعملاء وتخفيض تكلفة المعيشة. ومن المقرر تطبيق حلول منصة“AVEVA” بمشروع إلمونت جلالة، وهو أول مشروعات شركة تطوير مصر، ويقع على مساحة 2.5 مليون متر مربع ما يعادل 525 فدانًا.

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