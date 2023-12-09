فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع 76 نقطة أساس خلال 6 أسابيع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسيتي جروب يتوقع تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2024 استقرار أسعار الذهب عند التسوية مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكية بوتين: لا يمكن لأحد أن يبطئ التنمية في روسيا

تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، للأسبوع السادس على التوالي، بانخفاض 76 نقطة أساس منذ الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من أكتوبر.

وأوضحت“فريدي ماك” الخميس، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا تراجع خلال الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر إلى 7.03% من 7.22% الأسبوع الماضي، مسجلًا أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة الرهن العقاري:” عندما بدأت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الانخفاض بسرعة، انتعشت طلبات الشراء في البداية، لكن هذا التحسن في الطلب تضاءل في الأسبوع الماضي”.

وفي نفس السياق، ارتفع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 2.8% على أساس معدل موسميا للأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر مقارنة بالأسبوع السابق، لتواصل زيادتها للأسبوع الخامس على التوالي، وفقًا لبيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري.

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