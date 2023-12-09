فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع 76 نقطة أساس خلال 6 أسابيع - جريدة البورصة

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تراجعت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، للأسبوع السادس على التوالي، بانخفاض 76 نقطة أساس منذ الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من أكتوبر.
وأوضحت“فريدي ماك” الخميس، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا تراجع خلال الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر إلى 7.03% من 7.22% الأسبوع الماضي، مسجلًا أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة الرهن العقاري:” عندما بدأت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الانخفاض بسرعة، انتعشت طلبات الشراء في البداية، لكن هذا التحسن في الطلب تضاءل في الأسبوع الماضي”.
وفي نفس السياق، ارتفع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 2.8% على أساس معدل موسميا للأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر مقارنة بالأسبوع السابق، لتواصل زيادتها للأسبوع الخامس على التوالي، وفقًا لبيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563798
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