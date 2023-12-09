سيتي جروب يتوقع تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2024 - جريدة البورصة

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توقع الخبراء الاستراتيجيون لدى وحدة إدارة الثروات التابعة لـ“سيتي جروب”، تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2024، وفي حين استبعدوا احتمالية الركود، أشاروا إلى تسارع النمو الاقتصادي خلال عام 2025.
وقال“ديفيد بيلين”، كبير مسؤولي الاستثمار في“سيتي جلوبال ويلث”:“لا نتوقع أي ركود، بل تباطؤ الاقتصاد، مع عودة التسارع في النصف الثاني من عام 2024 إلى عام 2025′′، حسبما نقلت“ياهو فاينانس”.
وأضاف“بيلين”:“نعتقد أن محفظة 60/40 أو المحفظة الأساسية يمكن أن يكون لها أداء رائع حقًا على مدار العامين المقبلين وربما بعد ذلك”، في إشارة إلى مزيج 60% من الأسهم و40% من السندات.
ويتوقع محللو“سيتي” أن ينخفض التضخم إلى 2.5% بحلول نهاية العام المقبل بينما يتباطأ نمو التوظيف مع تراجعه في قطاع الخدمات، وأشاروا إلى أن تباطؤ التضخم يساعد في زيادة أرباح الشركات في نفس الوقت الذي تنخفض فيه عائدات السندات، بمجرد أن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563797
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