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سيتي جروب يتوقع تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة في عام 2024 - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة فائدة الرهن العقاري الأمريكية تتراجع 76 نقطة أساس خلال 6 أسابيع استقرار أسعار الذهب عند التسوية مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكية بوتين: لا يمكن لأحد أن يبطئ التنمية في روسيا

توقع الخبراء الاستراتيجيون لدى وحدة إدارة الثروات التابعة لـ“سيتي جروب”، تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2024، وفي حين استبعدوا احتمالية الركود، أشاروا إلى تسارع النمو الاقتصادي خلال عام 2025.

وقال“ديفيد بيلين”، كبير مسؤولي الاستثمار في“سيتي جلوبال ويلث”:“لا نتوقع أي ركود، بل تباطؤ الاقتصاد، مع عودة التسارع في النصف الثاني من عام 2024 إلى عام 2025′′، حسبما نقلت“ياهو فاينانس”.

وأضاف“بيلين”:“نعتقد أن محفظة 60/40 أو المحفظة الأساسية يمكن أن يكون لها أداء رائع حقًا على مدار العامين المقبلين وربما بعد ذلك”، في إشارة إلى مزيج 60% من الأسهم و40% من السندات.

ويتوقع محللو“سيتي” أن ينخفض التضخم إلى 2.5% بحلول نهاية العام المقبل بينما يتباطأ نمو التوظيف مع تراجعه في قطاع الخدمات، وأشاروا إلى أن تباطؤ التضخم يساعد في زيادة أرباح الشركات في نفس الوقت الذي تنخفض فيه عائدات السندات، بمجرد أن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563797

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