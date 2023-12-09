الرئيس الروسى: استمرار العمل لتعزيز العلاقات والاستثمارات المتبادلة مع السعودية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمرار العمل لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين بلاده والمملكة العربية السعودية وتمكين القطاع الخاص، وتبادل الزيارات وعقد المنتديات والفعاليات الاستثمارية المشتركة، وتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال ختام الرئيس الروسي زيارته للمملكة العربية السعودية اليوم الخميس، حيث صدر بيان مشترك في ختام الزيارة يوضح سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأشاد الجانبان – وفقًا للبيان المشترك – بنمو حجم التجارة في عام 2022 م بمعدل 46% مقارنة بعام 2021 م، مؤكدين عزمهما بالعمل المشترك على تعزيز وتنويع التجارة بينهما وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص بالبلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها لشراكات فاعلة.

وبحثا التعاون الوثيق بينهما بمجال الطاقة، والجهود الناجحة لدول مجموعة“أوبك بلس” في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، مؤكدين ضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية“أوبك بلس” بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وثمنا نجاح أعمال الدورة الـ8 للجنة السعودية الروسية المشتركة التي عقدت في أكتوبر 2023 بمدينة موسكو؛ لتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين، حيث شهد الاجتماع اتفاق الجانبين على مجالات تعاون جديدة بين البلدين.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بمجالات البترول والغاز والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وفي المجال العلمي الجيولوجي وتبادل المعرفة، والأجهزة الطبية، والبيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، والاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل.

وناقشا مشروع اتفاقية تعاون بالمجال القضائي في المسائل المدنية والتجارية، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين، والرياضة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث والابتكار والتدريب الطبي، والتدريب التقني والمهني، وتعليم اللغتين العربية والروسية، والإعلام والصحة.

من جانبه.. رحب الجانب الروسي بمبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) اللتين أطلقتهما المملكة، مؤكدًا دعمه لجهود المملكة بمجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين.

وأكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر..مشيدين بمستوى الاستثمارات المشتركة بالمشروعات الصناعية في المملكة بما فيها 4 مصانع بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع باستثمارات تصل إلى 300 مليون ريال.

كما اتفق الجانبان – وفقًا للبيان المشترك – على تعزيز التعاون بالمجال الدفاعي والأمني لدعم المصالح المشتركة بين البلدين، مؤكدين رغبتهما بتعزيز التعاون الأمني القائم والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مكافحة الجرائم بجميع أشكالها ومكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتبادل المعلومات لمواجهة التنظيمات الإرهابية، بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين.

واتفقا أيضًا على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأكد الجانبان عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدين ضرورة وقف ما يحدث بالأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.

وفيما يخص الأزمة بأوكرانيا، أكد الجانب الروسي تقديره للجهود الإنسانية والسياسية التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومن ذلك الإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة، والجهود المستمرة في هذا الشأن.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الروسي بجهود المملكة لتشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل مناطق اليمن وما تقدمه المملكة من دعم مالي لمعالجة الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية، والمشاريع التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما رحب الجانب الروسي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يحفظ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وفي الشأن السوري، أشاد الجانبان بقرار جامعة الدول العربية باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها، مؤكدين تطلعهما في أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وحل الأزمة السورية وتسيير العودة الطوعية الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية البناء على إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع في 11 مايو 2023، والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني الموقع في 20 مايو 2023؛ لإنهاء الصراع القائم في السودان وعودة الحوار السياسي بين جميع الأطراف. ورحب الجانبان بالتقدم المحرز بمحادثات جدة الثانية بتاريخ 7 نوفمبر 2023، واستئناف الحوار بين طرفي الصراع في السودان بهدف الوصول لوقف دائم للأعمال القتالية، وبما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.

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