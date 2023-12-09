ميزانية مصرف الإمارات لامست حاجز 640 مليار درهم في نهاية سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مصرف الإمارات المركزي ،أن الميزانية العمومية له لامست حاجز 640 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر سبتمبر 2023،وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية“وام” ، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32% لتصل إلى 639.57 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 484.63 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 154.9 مليار درهم.

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وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 15.7% أو ما يعادل 87 مليار درهم مقابل نحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 260.29 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في سبتمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 215.14 مليار درهم، و117.81 مليار درهم للودائع، و2.57 مليار درهم للقروض والسلف، و43.76 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 291.13 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 200.62 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و127.15 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و10.68 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و9.99 مليار درهم خصوم أخرى.

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