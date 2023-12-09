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تقرير: بوينج تقترب من إتمام صفقة تايلاندية لبيع 80 طائرة دريملاينر - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة في أبريل تقرير: الولايات المتحدة تبدأ الشتاء بأكبر مخزون للغاز الطبيعي منذ عام 2020 صندوق النقد الدولي يبحث إمكانية توفير تمويل إضافي لمصر

تجري شركة تصنيع الطائرات الأمريكية“بوينج” محادثات متقدمة لبيع نحو 80 طائرة عريضة البدن من طراز“787 دريملاينر” إلى شركة خطوط جوية تايلاندية، بعد أن تقدمت على“إيرباص” في محادثات تطوير الأسطول الجوي، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، تتطلع التايلاندية“تاي آيروايز إنترناشونال” للطيران (بانكوك: THAI)، إلى تحقيق أقصى استفادة من طفرة السفر بعد الجائحة من خلال تعزيز الرحلات الإقليمية.

وفي سبتمبر، تصاعدت المنافسة بين صانعي الطائرات“إيرباص” بطائرتها“إيه 350′′ و”بوينج” بطائرات“787”، بعد تداول تقارير أن شركة الطيران التايلاندية تعتزم تعزيز أسطولها بما يصل إلى 80 طائرة عريضة البدن و15 طائرة أصغر، فيما يعد إحدى أكبر الطلبيات الحديثة في جنوب شرق آسيا.

وبدأت التايلاندية“تاي آيروايز إنترناشونال” عملية إعادة هيكلة لديون بقيمة 400 مليار بات (11.17 مليار دولار) في عام 2021.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563794

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