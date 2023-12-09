تقرير: بوينج تقترب من إتمام صفقة تايلاندية لبيع 80 طائرة دريملاينر - جريدة البورصة

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تجري شركة تصنيع الطائرات الأمريكية“بوينج” محادثات متقدمة لبيع نحو 80 طائرة عريضة البدن من طراز“787 دريملاينر” إلى شركة خطوط جوية تايلاندية، بعد أن تقدمت على“إيرباص” في محادثات تطوير الأسطول الجوي، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، تتطلع التايلاندية“تاي آيروايز إنترناشونال” للطيران (بانكوك: THAI)، إلى تحقيق أقصى استفادة من طفرة السفر بعد الجائحة من خلال تعزيز الرحلات الإقليمية.
وفي سبتمبر، تصاعدت المنافسة بين صانعي الطائرات“إيرباص” بطائرتها“إيه 350′′ و”بوينج” بطائرات“787”، بعد تداول تقارير أن شركة الطيران التايلاندية تعتزم تعزيز أسطولها بما يصل إلى 80 طائرة عريضة البدن و15 طائرة أصغر، فيما يعد إحدى أكبر الطلبيات الحديثة في جنوب شرق آسيا.
وبدأت التايلاندية“تاي آيروايز إنترناشونال” عملية إعادة هيكلة لديون بقيمة 400 مليار بات (11.17 مليار دولار) في عام 2021.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563794
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