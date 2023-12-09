تداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ دمياط - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 14 سفينة، فيما تم التداول على 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم الخميس – بأنه غادر الميناء قطارا بحمولة إجمالية 1335 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطارين آخرين قادمين من الإسكندرية والسخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6042 شاحنة.

موضوعاتقناة السويس: السفينة ONE ORPHEUS تستأنف عبورها للقناة مرة أخرى وحركة الملاحة منتظمة الدفع بأربع قاطرات لتسيير سفينة حاويات بعد تعطل دفتها خلال عبورها لقناة السويس ((النقل)) تنتهى من تأسيس شركتى مينائى جرجوب وبرنيس البحريين

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 129 ألفا و919 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 347 ألفا و661 طنًا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 35412 ألفا و412 طنا؛ فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37 ألفا و881 طنا.

Source: