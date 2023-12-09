Saturday, 09 December 2023 04:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ دمياط - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 14 سفينة، فيما تم التداول على 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم الخميس – بأنه غادر الميناء قطارا بحمولة إجمالية 1335 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطارين آخرين قادمين من الإسكندرية والسخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6042 شاحنة.

موضوعات متعلقة قناة السويس: السفينة ONE ORPHEUS تستأنف عبورها للقناة مرة أخرى وحركة الملاحة منتظمة الدفع بأربع قاطرات لتسيير سفينة حاويات بعد تعطل دفتها خلال عبورها لقناة السويس ((النقل)) تنتهى من تأسيس شركتى مينائى جرجوب وبرنيس البحريين

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 129 ألفا و919 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 347 ألفا و661 طنًا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 35412 ألفا و412 طنا؛ فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37 ألفا و881 طنا.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563793

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث