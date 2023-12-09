تداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ دمياط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 14 سفينة، فيما تم التداول على 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة.
وذكرت هيئة الميناء – في بيان اليوم الخميس – بأنه غادر الميناء قطارا بحمولة إجمالية 1335 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطارين آخرين قادمين من الإسكندرية والسخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6042 شاحنة.
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وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 129 ألفا و919 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 347 ألفا و661 طنًا.
وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 35412 ألفا و412 طنا؛ فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37 ألفا و881 طنا.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563793
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