تراجع مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة في أبريل تقرير: الولايات المتحدة تبدأ الشتاء بأكبر مخزون للغاز الطبيعي منذ عام 2020 الاتحاد الأوروبي يدعو إلى علاقات تجارية أكثر توازنًا مع الصين
تراجعت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، بأكثر من التوقعات، لتسجل انخفاضًا خلال ثمانية أشهر منذ بداية العام، فيما هبطت مبيعات الجملة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي الخميس، انخفاض مخزونات البضائع غير المبيعة لتجار الجملة خلال أكتوبر بنسبة 0.4% على أساس شهري، حيث بلغت 897.1 مليار دولار، بعد استقرارها دون تغيير في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر، وهو أكثر من قراءة أولية أشارت لتراجعها 0.2%.
وعلى أساس سنوي، تعد مخزونات الجملة منخفضة بنسبة 2.3% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2022.
وتراجعت مبيعات تجار الجملة لتسجل 667.9 مليار دولار، بنسبة انخفاض قدرها 1.3% خلال أكتوبر عن مستوى سبتمبر المعدل، فيما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
بينما تراجعت نسبة المخزون إلى المبيعات -المدة المستغرقة لبيع جميع المخزونات- إلى 1.34 شهر من 1.37 شهرًا، والمسجلة خلال أكتوبر عام 2022.
Source:
MENAFN09122023000202011048ID1107563792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.