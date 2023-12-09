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تراجع مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة في أبريل تقرير: الولايات المتحدة تبدأ الشتاء بأكبر مخزون للغاز الطبيعي منذ عام 2020 الاتحاد الأوروبي يدعو إلى علاقات تجارية أكثر توازنًا مع الصين

تراجعت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر، بأكثر من التوقعات، لتسجل انخفاضًا خلال ثمانية أشهر منذ بداية العام، فيما هبطت مبيعات الجملة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي الخميس، انخفاض مخزونات البضائع غير المبيعة لتجار الجملة خلال أكتوبر بنسبة 0.4% على أساس شهري، حيث بلغت 897.1 مليار دولار، بعد استقرارها دون تغيير في القراءة المعدلة لشهر سبتمبر، وهو أكثر من قراءة أولية أشارت لتراجعها 0.2%.

وعلى أساس سنوي، تعد مخزونات الجملة منخفضة بنسبة 2.3% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2022.

وتراجعت مبيعات تجار الجملة لتسجل 667.9 مليار دولار، بنسبة انخفاض قدرها 1.3% خلال أكتوبر عن مستوى سبتمبر المعدل، فيما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

بينما تراجعت نسبة المخزون إلى المبيعات -المدة المستغرقة لبيع جميع المخزونات- إلى 1.34 شهر من 1.37 شهرًا، والمسجلة خلال أكتوبر عام 2022.

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MENAFN09122023000202011048ID1107563792

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