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المركزى الإماراتى: ارتفاع إجمالى الأصول الأجنبية بنحو 37.6% بنهاية سبتمبر - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنحو 37.6% بنهاية سبتمبر الماضي.

وأوضح المركزي، في تقرير إحصائي اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت إلى 583.84 مليار درهم في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 424.3 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 159.4 مليار درهم.

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وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 18.2% أو ما يوازي 90 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 35.5% إلى 162.24 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 119.76 مليار درهم في سبتمبر 2022.

كما سجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 349.08 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 44.8% مقارنة بنحو 241.14 مليار درهم في سبتمبر 2022.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 65.52 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 3.3% مقارنة بنحو 63.4 مليار درهم في سبتمبر 2022.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563791

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