المركزى الإماراتى: ارتفاع إجمالى الأصول الأجنبية بنحو 37.6% بنهاية سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنحو 37.6% بنهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح المركزي، في تقرير إحصائي اليوم، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت إلى 583.84 مليار درهم في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 424.3 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 159.4 مليار درهم.
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وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 18.2% أو ما يوازي 90 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 35.5% إلى 162.24 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 119.76 مليار درهم في سبتمبر 2022.
كما سجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 349.08 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 44.8% مقارنة بنحو 241.14 مليار درهم في سبتمبر 2022.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 65.52 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 3.3% مقارنة بنحو 63.4 مليار درهم في سبتمبر 2022.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
Source:
MENAFN09122023000202011048ID1107563791
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