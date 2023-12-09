مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأكبر وتيرة منذ فبراير - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 117 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر، وهو أكثر من التوقعات بانخفاضها 110 مليارات قدم مكعبة.

ويعد مقدار الانخفاض الأسبوعي، هو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير هذا العام، حين تراجعت المخزونات بنحو 217 مليار قدم مكعبة.

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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.719 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 7.3% أو نحو 254 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 6.7% أو نحو 234 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2018-2022)، والبالغ 3.485 تريليون قدم مكعبة.

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