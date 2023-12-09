Saturday, 09 December 2023 04:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأكبر وتيرة منذ فبراير - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 117 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر، وهو أكثر من التوقعات بانخفاضها 110 مليارات قدم مكعبة.

ويعد مقدار الانخفاض الأسبوعي، هو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير هذا العام، حين تراجعت المخزونات بنحو 217 مليار قدم مكعبة.

موضوعات متعلقة “الكهرباء” توقع مذكرة تفاهم مع“سيمنس” لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى %46 اتساعًا فى الفجوة بين إنتاج واستهلاك السولار خلال أول 9 أشهر من 2023 “شينت” تشترى الطاقة من مصنع“جوشى” للطاقة الشمسية فى“اقتصادية القناة”

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.719 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 7.3% أو نحو 254 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 6.7% أو نحو 234 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2018-2022)، والبالغ 3.485 تريليون قدم مكعبة.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563790

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث