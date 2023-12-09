مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأكبر وتيرة منذ فبراير - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 117 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الأول من ديسمبر، وهو أكثر من التوقعات بانخفاضها 110 مليارات قدم مكعبة.
ويعد مقدار الانخفاض الأسبوعي، هو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير هذا العام، حين تراجعت المخزونات بنحو 217 مليار قدم مكعبة.
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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 3.719 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 7.3% أو نحو 254 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 6.7% أو نحو 234 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2018-2022)، والبالغ 3.485 تريليون قدم مكعبة.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563790
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