رجال أعمال الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع الاستثمار الشهر الجارى - جريدة البورصة

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تعتزم جمعية رجال أعمال الإسكندرية توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار خلال الشهر الجارى.

وقالت الجمعية، إن البروتوكول المقرر توقيعه يهدف إلى تطوير مناخ الأعمال ووضع رؤية مشتركة للتغلب على التحديات التى تواجه المستثمرين.

وأضافت الجمعية، أن البروتوكول يستهدف كذلك استعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضى.

فى سياق متصل؛ استعرضت لجنة الاستثمار والتمويل بالجمعية برئاسة الدكتور خالد حافظ خلال لقاء مع الدكتور أحمد شيرين كُريم، نائب رئيس هيئة الاستثمار التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال.

وقال كُريم، إن هيئة الاستثمار فى مصر نجحت فى علاج الكثير من مشاكل القطاعات والشركات الاستثمارية وتعمل حاليا على الترويج للاستثمار الداخلى والخارجى.

واستعرض الحضور من جانب الجمعية التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال والشركات، ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للوقوف على تلك التحديات.

يذكر أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تأسست عام 1989، بهدف دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، وتكوين شراكات دولية مع جميع الكيانات الأجنبية.

وتضم الجمعية 300 عضو من رجال الأعمال يعملون فى قطاع التجارة، والصناعة، والتشيد والبناء، وقطاع اللوجستيات، والاستيراد والتصدير.