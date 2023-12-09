رجال أعمال الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع الاستثمار الشهر الجارى - جريدة البورصة

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تعتزم جمعية رجال أعمال الإسكندرية توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار خلال الشهر الجارى.
وقالت الجمعية، إن البروتوكول المقرر توقيعه يهدف إلى تطوير مناخ الأعمال ووضع رؤية مشتركة للتغلب على التحديات التى تواجه المستثمرين.
وأضافت الجمعية، أن البروتوكول يستهدف كذلك استعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضى.
فى سياق متصل؛ استعرضت لجنة الاستثمار والتمويل بالجمعية برئاسة الدكتور خالد حافظ خلال لقاء مع الدكتور أحمد شيرين كُريم، نائب رئيس هيئة الاستثمار التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال.
وقال كُريم، إن هيئة الاستثمار فى مصر نجحت فى علاج الكثير من مشاكل القطاعات والشركات الاستثمارية وتعمل حاليا على الترويج للاستثمار الداخلى والخارجى.
واستعرض الحضور من جانب الجمعية التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال والشركات، ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للوقوف على تلك التحديات.
يذكر أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تأسست عام 1989، بهدف دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، وتكوين شراكات دولية مع جميع الكيانات الأجنبية.
وتضم الجمعية 300 عضو من رجال الأعمال يعملون فى قطاع التجارة، والصناعة، والتشيد والبناء، وقطاع اللوجستيات، والاستيراد والتصدير.
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