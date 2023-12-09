انخفاض سهم باي بال بعد إعلان أمازون التوقف عن قبول الدفع بأحد تطبيقاتها - جريدة البورصة

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انخفض سهم شركة المدفوعات الرقمية“باي بال” خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان“أمازون” أنها ستتوقف عن قبول الدفع عن طريق خدمات“فينمو”.
وتراجع السهم المتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز (PYPL) بنسبة 2.10% إلى 58.28 دولار، بعد أن لامس 58.21 دولار.
ووفقًا لإشعار تم إرساله إلى عملاء“أمازون”، قالت شركة التجارة الإلكترونية، إنها لن تقبل الدفع باستخدام تطبيق المدفوعات“فينمو” بدءًا من العاشر من يناير القادم، حسبما نقلت“سي إن بي سي”.
وأكد متحدث باسم“أمازون” التغيير وقال إن المتسوقين سيظلون قادرين على استخدام ما يقرب من اثنتي عشرة طريقة دفع أخرى، دون توضح سبب إزالة التطبيق المملوك لشركة“باي بال” كوسيلة للدفع.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563788
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