انخفاض سهم باي بال بعد إعلان أمازون التوقف عن قبول الدفع بأحد تطبيقاتها - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتراجع معظم أسواق الخليج بسبب ضعف أسعار النفط المركزى الإماراتى: ارتفاع إجمالى الأصول الأجنبية بنحو 37.6% بنهاية سبتمبر تراجع مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

انخفض سهم شركة المدفوعات الرقمية“باي بال” خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان“أمازون” أنها ستتوقف عن قبول الدفع عن طريق خدمات“فينمو”.

وتراجع السهم المتداول في بورصة“ناسداك” تحت الرمز (PYPL) بنسبة 2.10% إلى 58.28 دولار، بعد أن لامس 58.21 دولار.

ووفقًا لإشعار تم إرساله إلى عملاء“أمازون”، قالت شركة التجارة الإلكترونية، إنها لن تقبل الدفع باستخدام تطبيق المدفوعات“فينمو” بدءًا من العاشر من يناير القادم، حسبما نقلت“سي إن بي سي”.

وأكد متحدث باسم“أمازون” التغيير وقال إن المتسوقين سيظلون قادرين على استخدام ما يقرب من اثنتي عشرة طريقة دفع أخرى، دون توضح سبب إزالة التطبيق المملوك لشركة“باي بال” كوسيلة للدفع.

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