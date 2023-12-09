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تراجع معظم أسواق الخليج بسبب ضعف أسعار النفط - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الخميس بفعل ضعف أسعار النفط فيما خالف المؤشر السعودي هذا الاتجاه ليغلق على ارتفاع.

وتعافت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، قليلا بعد أن هبطت نحو 4% يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة والصين.

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وتراجع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.3% متأثرا بهبوط سهم أكبر بنوك الإمارات بنك الإمارات دبي الوطني 1.4% وانخفاض سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.4%.

وواصلت سوق الأسهم في دبي تحقيق التصحيحات السعرية مع استمرار حذر المتداولين بعد فترة من الركود. وقال جورج خوري رئيس قسم التعليم والأبحاث في مجموعة سي.إف.آي المالية إن السوق قد تجد بعض الدعم بعد بدء تداول أسهم شركة تاكسي دبي.

وتابع قائلا“إضافة إلى ذلك، لا يزال القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يسير على مسار قوي ويمكن أن يساعد في دعم المعنويات”.

وأغلق سهم تاكسي دبي مرتفعا 19.5% إلى 2.21 درهم مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 1.85 درهم.

وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.1%.

وخسر المؤشر القطري 0.2% متراجعا للجلسة الخامسة على التوالي مع تراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.1%.

وسجل المؤشر خسارة أسبوعية بنسبة 1.9%، وهو أسوأ أسبوع له منذ 27 أكتوبر.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.5% مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.5%.

وقال خوري إن سوق الأسهم السعودية كانت أكثر استقرارا من نظيراتها الإقليمية وتمكنت من البقاء بالقرب من المستويات التي وصلت إليها بعد انتعاشها الأخير.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563787

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