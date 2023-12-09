تراجع معظم أسواق الخليج بسبب ضعف أسعار النفط - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض اليوم الخميس بفعل ضعف أسعار النفط فيما خالف المؤشر السعودي هذا الاتجاه ليغلق على ارتفاع.
وتعافت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، قليلا بعد أن هبطت نحو 4% يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة والصين.
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وتراجع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.3% متأثرا بهبوط سهم أكبر بنوك الإمارات بنك الإمارات دبي الوطني 1.4% وانخفاض سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.4%.
وواصلت سوق الأسهم في دبي تحقيق التصحيحات السعرية مع استمرار حذر المتداولين بعد فترة من الركود. وقال جورج خوري رئيس قسم التعليم والأبحاث في مجموعة سي.إف.آي المالية إن السوق قد تجد بعض الدعم بعد بدء تداول أسهم شركة تاكسي دبي.
وتابع قائلا“إضافة إلى ذلك، لا يزال القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يسير على مسار قوي ويمكن أن يساعد في دعم المعنويات”.
وأغلق سهم تاكسي دبي مرتفعا 19.5% إلى 2.21 درهم مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 1.85 درهم.
وفي أبوظبي تراجع المؤشر 0.1%.
وخسر المؤشر القطري 0.2% متراجعا للجلسة الخامسة على التوالي مع تراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.1%.
وسجل المؤشر خسارة أسبوعية بنسبة 1.9%، وهو أسوأ أسبوع له منذ 27 أكتوبر.
وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.5% مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.5%.
وقال خوري إن سوق الأسهم السعودية كانت أكثر استقرارا من نظيراتها الإقليمية وتمكنت من البقاء بالقرب من المستويات التي وصلت إليها بعد انتعاشها الأخير.
Source:
MENAFN09122023000202011048ID1107563787
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