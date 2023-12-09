الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة بعد بيانات الناتج المحلي - جريدة البورصة

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تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث، بالتزامن مع زيادة التوظيف.
وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.25% إلى 468.7 نقطة، وحدّ من الخسائر، ارتفاع أسهم شركات التعدين والمرافق.
وفي حين استقرت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7513 نقطة، انخفض مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.15% عند 16628 نقطة، فيما تراجع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% عند 7428 نقطة.
وبحسب القراءة النهائية الصادرة من“يوروستات”، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.1% على أساس فصلي خلال الربع الثالث، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية، بينما ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2% خلال الربع المعلن عنه.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي، انخفاض الناتج الصناعي في ألمانيا بنسبة 0.4% في أكتوبر، ليسجل خامس انخفاض شهري له على التوالي، خلافًا للتوقعات بزيادة بنسبة 0.2%.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563786
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