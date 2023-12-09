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الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة بعد بيانات الناتج المحلي - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة في أبريل تقرير: الولايات المتحدة تبدأ الشتاء بأكبر مخزون للغاز الطبيعي منذ عام 2020 صندوق النقد الدولي يبحث إمكانية توفير تمويل إضافي لمصر

تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة اليوم الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية أظهرت انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث، بالتزامن مع زيادة التوظيف.

وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.25% إلى 468.7 نقطة، وحدّ من الخسائر، ارتفاع أسهم شركات التعدين والمرافق.

وفي حين استقرت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني عند 7513 نقطة، انخفض مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.15% عند 16628 نقطة، فيما تراجع مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.1% عند 7428 نقطة.

وبحسب القراءة النهائية الصادرة من“يوروستات”، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.1% على أساس فصلي خلال الربع الثالث، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية، بينما ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.2% خلال الربع المعلن عنه.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي، انخفاض الناتج الصناعي في ألمانيا بنسبة 0.4% في أكتوبر، ليسجل خامس انخفاض شهري له على التوالي، خلافًا للتوقعات بزيادة بنسبة 0.2%.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563786

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