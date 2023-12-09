تزايد تخفيضات الوظائف الأمريكية مع توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي - جريدة البورصة

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ارتفعت عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة خلال نوفمبر على أساس شهري، مع تصدر قطاع التكنولوجيا جميع الصناعات هذا العام بنحو 164 ألف عملية تسريح، منها نحو 5 آلاف فقط خلال الشهر، في ظل توقعات الشركات تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وبحسب تقرير تسريح العمالة الصادر الخميس عن شركة“تشالنجر وجراي وكريسماس”، قال أصحاب العمل في الولايات المتحدة إنهم قاموا بإلغاء نحو 45.5 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر، بزيادة 24% عن عدد التخفيضات المعلن عنها خلال أكتوبر، والبالغة 36.8 ألف وظيفة.
وعلى أساس سنوي، تراجعت عمليات تسريح العمالة بنسبة 41% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وهي المرة الأولى التي تكون فيها التخفيضات أقل من الشهر المقابل من العام الماضي منذ يوليو.
ومنذ بداية العام، أعلنت الشركات عن خطط لإلغاء أكثر من 686.9 ألف وظيفة، بزيادة قدرها 115% على أساس سنوي، وهذا هو أعلى إجمالي من يناير إلى نوفمبر منذ عام 2020، عندما تم تسجيل 2.228 مليون تخفيض، وهو ثاني أعلى إجمالي خلال الفترة المقابلة منذ عام 2009.
وأظهر التقرير، تراجع خطط أصحاب العمل لتوظيف العمال، مسجلة 15.6 ألف عامل، ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام حتى نوفمبر إلى 775.5 ألف عامل، وهو أدنى إجمالي لخطط التوظيف المعلنة خلال الفترة منذ عام 2015، عندما تم تسجيل 679.3 خطة توظيف حتى نوفمبر.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563784
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