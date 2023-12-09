تزايد تخفيضات الوظائف الأمريكية مع توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالمغرب يدرس خفض ضريبة الدخل في 2025 الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة بعد بيانات الناتج المحلي تراجع معظم أسواق الخليج بسبب ضعف أسعار النفط

ارتفعت عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة خلال نوفمبر على أساس شهري، مع تصدر قطاع التكنولوجيا جميع الصناعات هذا العام بنحو 164 ألف عملية تسريح، منها نحو 5 آلاف فقط خلال الشهر، في ظل توقعات الشركات تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وبحسب تقرير تسريح العمالة الصادر الخميس عن شركة“تشالنجر وجراي وكريسماس”، قال أصحاب العمل في الولايات المتحدة إنهم قاموا بإلغاء نحو 45.5 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر، بزيادة 24% عن عدد التخفيضات المعلن عنها خلال أكتوبر، والبالغة 36.8 ألف وظيفة.

وعلى أساس سنوي، تراجعت عمليات تسريح العمالة بنسبة 41% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، وهي المرة الأولى التي تكون فيها التخفيضات أقل من الشهر المقابل من العام الماضي منذ يوليو.

ومنذ بداية العام، أعلنت الشركات عن خطط لإلغاء أكثر من 686.9 ألف وظيفة، بزيادة قدرها 115% على أساس سنوي، وهذا هو أعلى إجمالي من يناير إلى نوفمبر منذ عام 2020، عندما تم تسجيل 2.228 مليون تخفيض، وهو ثاني أعلى إجمالي خلال الفترة المقابلة منذ عام 2009.

وأظهر التقرير، تراجع خطط أصحاب العمل لتوظيف العمال، مسجلة 15.6 ألف عامل، ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام حتى نوفمبر إلى 775.5 ألف عامل، وهو أدنى إجمالي لخطط التوظيف المعلنة خلال الفترة منذ عام 2015، عندما تم تسجيل 679.3 خطة توظيف حتى نوفمبر.

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