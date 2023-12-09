الإمارات تستضيف فعاليات مؤتمر IEEE للتكنولوجيا الخضراء والاستدامة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات“IEEE”، انطلاق فعاليات مؤتمرها للتكنولوجيا الخضراء والاستدامة وصفر انبعاثات كربونية“IEEE GTSNZ”، الذي تستضيفه الإمارات اليوم وغدا.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن المؤتمر الذي يُنظم بشراكة استراتيجية مع جامعة دبي وفرع الجمعية في دولة الإمارات، يستهدف إلقاء الضوء على الفرص والتحديات وأفضل الاتجاهات العالمية والممارسات والسياسات التي تهتم بمجالات التكنولوجيا الخضراء وسبل خفض الانبعاثات الكربونية، وبحث سبل تعزيز الجهود بين الحكومات والصناعة والمؤسسات الأكاديمية نحو مستقبل خال من الانبعاثات وأكثر استدامة.
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ومن المقرر أن يستضيف الحدث الخبير العالمي الدكتور سيف الرحمن، رئيس معهد“فرجينيا تك” للأبحاث المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس والمدير التنفيذي لـلجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات“IEEE”، كما يشارك فيه على مدار يومين نخبة من متخذي القرار وصانعي السياسات العامة والخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال لتكامل المجهودات وتوحيد الرؤى.
Source:
MENAFN09122023000202011048ID1107563783
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