الإمارات تستضيف فعاليات مؤتمر IEEE للتكنولوجيا الخضراء والاستدامة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات“IEEE”، انطلاق فعاليات مؤتمرها للتكنولوجيا الخضراء والاستدامة وصفر انبعاثات كربونية“IEEE GTSNZ”، الذي تستضيفه الإمارات اليوم وغدا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن المؤتمر الذي يُنظم بشراكة استراتيجية مع جامعة دبي وفرع الجمعية في دولة الإمارات، يستهدف إلقاء الضوء على الفرص والتحديات وأفضل الاتجاهات العالمية والممارسات والسياسات التي تهتم بمجالات التكنولوجيا الخضراء وسبل خفض الانبعاثات الكربونية، وبحث سبل تعزيز الجهود بين الحكومات والصناعة والمؤسسات الأكاديمية نحو مستقبل خال من الانبعاثات وأكثر استدامة.

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ومن المقرر أن يستضيف الحدث الخبير العالمي الدكتور سيف الرحمن، رئيس معهد“فرجينيا تك” للأبحاث المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس والمدير التنفيذي لـلجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات“IEEE”، كما يشارك فيه على مدار يومين نخبة من متخذي القرار وصانعي السياسات العامة والخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال لتكامل المجهودات وتوحيد الرؤى.

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