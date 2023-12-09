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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى علاقات تجارية أكثر توازنًا مع الصين - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:32 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة في أبريل تقرير: الولايات المتحدة تبدأ الشتاء بأكبر مخزون للغاز الطبيعي منذ عام 2020 تزايد تخفيضات الوظائف الأمريكية مع توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي

أوضح رئيس المجلس الأوروبي“تشارلز ميشيل” الخميس، أن الصين والاتحاد الأوروبي لهما مصلحة مشتركة في إقامة علاقة مستقرة وبناءة على أساس احترام النظام الدولي القائم على القواعد.

وقال“ميشيل” في مؤتمر صحفي بعد أن التقى وفد أوروبي بالرئيس الصيني“شي جين بينج” ورئيس مجلس الدولة“لي تشيانج”:“نحن بحاجة إلى جعل علاقاتنا التجارية والاقتصادية أكثر تبادلية وتوازنًا، ولذلك يتوقع الاتحاد الأوروبي من الصين اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة لزيادة وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق”.

وقالت“أورسولا فون دير لاين” رئيسة المجلس الأوروبي، إن الجانبين ناقشا الأسباب الجذرية لاختلال التوازن التجاري -يبلغ العجز مع الصين نحو 400 مليار يورو (431.7 مليار دولار)-، من عدم الوصول إلى السوق الصينية والمعاملة التفضيلية للشركات الصينية، إلى القدرات الفائضة في الإنتاج الصيني.

وقال“شي” إن الصين مستعدة لجعل الاتحاد الأوروبي شريكًا اقتصاديًا وتجاريًا رئيسيًا، والتعاون في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن بلاده تعارض تسييس وإضفاء الطابع الأمني على القضايا الاقتصادية والتجارية في انتهاك للمعايير الأساسية لاقتصادات السوق.

يأتي ذلك على هامش عقد الاتحاد الأوروبي والصين قمتهما الرابعة والعشرين في بكين، وتعد أول قمة بحضور شخصي بين الطرفين منذ عام 2019.

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MENAFN09122023000202011048ID1107563782

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