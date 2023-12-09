الاتحاد الأوروبي يدعو إلى علاقات تجارية أكثر توازنًا مع الصين - جريدة البورصة

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أوضح رئيس المجلس الأوروبي“تشارلز ميشيل” الخميس، أن الصين والاتحاد الأوروبي لهما مصلحة مشتركة في إقامة علاقة مستقرة وبناءة على أساس احترام النظام الدولي القائم على القواعد.
وقال“ميشيل” في مؤتمر صحفي بعد أن التقى وفد أوروبي بالرئيس الصيني“شي جين بينج” ورئيس مجلس الدولة“لي تشيانج”:“نحن بحاجة إلى جعل علاقاتنا التجارية والاقتصادية أكثر تبادلية وتوازنًا، ولذلك يتوقع الاتحاد الأوروبي من الصين اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة لزيادة وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق”.
وقالت“أورسولا فون دير لاين” رئيسة المجلس الأوروبي، إن الجانبين ناقشا الأسباب الجذرية لاختلال التوازن التجاري -يبلغ العجز مع الصين نحو 400 مليار يورو (431.7 مليار دولار)-، من عدم الوصول إلى السوق الصينية والمعاملة التفضيلية للشركات الصينية، إلى القدرات الفائضة في الإنتاج الصيني.
وقال“شي” إن الصين مستعدة لجعل الاتحاد الأوروبي شريكًا اقتصاديًا وتجاريًا رئيسيًا، والتعاون في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن بلاده تعارض تسييس وإضفاء الطابع الأمني على القضايا الاقتصادية والتجارية في انتهاك للمعايير الأساسية لاقتصادات السوق.
يأتي ذلك على هامش عقد الاتحاد الأوروبي والصين قمتهما الرابعة والعشرين في بكين، وتعد أول قمة بحضور شخصي بين الطرفين منذ عام 2019.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563782
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