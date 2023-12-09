يو إى فاينانس تقود تحالفًا مصرفيًا لتمويل مجموعة الحاذق بقيمة 745 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“مصر لتأمينات الحياة” تخفض حصتها في“الشمس للإسكان” إلى 3.76% مبيعات المصريين تدفع البورصة للتراجع 1.3% قبيل الختام “ديجيتايز” تقرر مضاعفة رأس المال إلى 108 ملايين جنيه

أعلنت شركة يو إى فاينانس، إحدى شركات مجموعة آرابيا إنفستمنتس هولدنج، المتخصصة فى الحلول التمويلية الابتكارية فى السوق المصرى، عن صرف الشريحة الثانية من عقد تمويل“مجموعة الحاذق” بقيمة 132 مليون جنيه.

وقال أحمد شعراوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة يو إى فاينانس، إن الشركة قادت تحالفًا يضم 4 شركات أخرى متخصصة فى خدمات التأجير التمويلى بالسوق المصرى، لتدبير تمويل لصالح مجموعة الحاذق بقيمة 745 مليون جنيه.

ويضم التحالف شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وشركة كايرو ليس، وشركة أبوظبي الإسلامى للتمويل، وشركة أور للتأجير التمويلي.

وتتوزع عملية التمويل بين الشركات كالآتي، شركة يو إي فاينانس بقيمة 60.76 مليون جنيه، وشركة التوفيق للتأجير التمويلى بقيمة 333.83 مليون جنيه، وشركة أبوظبى الإسلامى للتمويل بـ182.3 مليون جنيه، وشركة كايرو ليس 121.53 مليون جنيه، وشركة أور للتأجير التمويلي بقيمة 76.56 مليون جنيه.

وأضاف“شعراوي”، أن مجموعة الحاذق حصلت على الشريحة الثانية من التمويل لمواكبة التوسعات التي تشهدها في مجال التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة، في ضوء إقبال عملائها على شراء الوحدات السكنية والتجارية بمشروعاتها.

وأوضح أن التعاون مع شركات التأجير التمويلى ذات الملاءة المالية والقدرات الفنية المرتفعة، يجسد الآلية المثلى لتمويل احتياجات العملاء المختلفة، وخفض مستوى المخاطر المرتبطة بانفراد شركة واحدة بتدبير التمويل وتداعياته على ملاءتها المالية.

وقال محمد سراج، نائب الرئيس التنفيذي لشركة يو إى فاينانس، إنه من المتوقع صرف شرائح أخرى من التمويل المخصص لمجموعة الحاذق فى الربع الأول من العام المقبل، لدعم خطط الشركة لاستكمال عملية التوسعات.