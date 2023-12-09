يو إى فاينانس تقود تحالفًا مصرفيًا لتمويل مجموعة الحاذق بقيمة 745 مليون جنيه - جريدة البورصة

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أعلنت شركة يو إى فاينانس، إحدى شركات مجموعة آرابيا إنفستمنتس هولدنج، المتخصصة فى الحلول التمويلية الابتكارية فى السوق المصرى، عن صرف الشريحة الثانية من عقد تمويل“مجموعة الحاذق” بقيمة 132 مليون جنيه.
وقال أحمد شعراوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة يو إى فاينانس، إن الشركة قادت تحالفًا يضم 4 شركات أخرى متخصصة فى خدمات التأجير التمويلى بالسوق المصرى، لتدبير تمويل لصالح مجموعة الحاذق بقيمة 745 مليون جنيه.
ويضم التحالف شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وشركة كايرو ليس، وشركة أبوظبي الإسلامى للتمويل، وشركة أور للتأجير التمويلي.
وتتوزع عملية التمويل بين الشركات كالآتي، شركة يو إي فاينانس بقيمة 60.76 مليون جنيه، وشركة التوفيق للتأجير التمويلى بقيمة 333.83 مليون جنيه، وشركة أبوظبى الإسلامى للتمويل بـ182.3 مليون جنيه، وشركة كايرو ليس 121.53 مليون جنيه، وشركة أور للتأجير التمويلي بقيمة 76.56 مليون جنيه.
وأضاف“شعراوي”، أن مجموعة الحاذق حصلت على الشريحة الثانية من التمويل لمواكبة التوسعات التي تشهدها في مجال التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة، في ضوء إقبال عملائها على شراء الوحدات السكنية والتجارية بمشروعاتها.
وأوضح أن التعاون مع شركات التأجير التمويلى ذات الملاءة المالية والقدرات الفنية المرتفعة، يجسد الآلية المثلى لتمويل احتياجات العملاء المختلفة، وخفض مستوى المخاطر المرتبطة بانفراد شركة واحدة بتدبير التمويل وتداعياته على ملاءتها المالية.
وقال محمد سراج، نائب الرئيس التنفيذي لشركة يو إى فاينانس، إنه من المتوقع صرف شرائح أخرى من التمويل المخصص لمجموعة الحاذق فى الربع الأول من العام المقبل، لدعم خطط الشركة لاستكمال عملية التوسعات.
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