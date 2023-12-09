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صندوق النقد الدولي يبحث إمكانية توفير تمويل إضافي لمصر - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة بعد بيانات الناتج المحلي تقرير: بوينج تقترب من إتمام صفقة تايلاندية لبيع 80 طائرة دريملاينر الرئيس الروسى: استمرار العمل لتعزيز العلاقات والاستثمارات المتبادلة مع السعودية

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.

وأضافت“كوزاك”:“الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية”.

ويعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي يشكلها الصراع بين إسرائيل وحماس،“بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة”.

ولمصر برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد. Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563780

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