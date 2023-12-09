صندوق النقد الدولي يبحث إمكانية توفير تمويل إضافي لمصر - جريدة البورصة

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قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.
وأضافت“كوزاك”:“الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية”.
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي يشكلها الصراع بين إسرائيل وحماس،“بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة”.
ولمصر برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.
وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد. Source:
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