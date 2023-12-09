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تقرير: الولايات المتحدة تبدأ الشتاء بأكبر مخزون للغاز الطبيعي منذ عام 2020 - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة في أبريل الاتحاد الأوروبي يدعو إلى علاقات تجارية أكثر توازنًا مع الصين تزايد تخفيضات الوظائف الأمريكية مع توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن الولايات المتحدة بدأت موسم التدفئة الشتوي، الذي يمتد من 1 نوفمبر إلى 30 مارس، مع تخزين أكبر قدر من الغاز الطبيعي منذ عام 2020.

وبحسب بيانات الوكالة في تقرير المخزونات الأسبوعي الصادر في 16 نوفمبر، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي عند 3.776 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% عن 31 أكتوبر 2022.

وقالت الإدارة، إن الحجم الكبير من الغاز المخزن يعود إلى موسم التدفئة المعتدل 2022-2023، حيث بلغ إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي 1.823 تريليون قدم مكعبة في الأول من أبريل 2023، أو 19% أكثر من متوسط إجمالي المخزونات في نفس اليوم خلال السنوات الخمس السابقة.

وبحسب تقرير نشرته الوكالة على موقعها الرسمي الخميس، يعني المخزون الكامل نسبيًا في بداية موسم الحقن الصيفي أن مشغلي التخزين يمكنهم الوصول إلى أهدافهم في نهاية الموسم من خلال حقن كميات أقل من الغاز الطبيعي.

وبلغ صافي الإضافات إلى مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 1.953 تريليون قدم مكعبة خلال موسم الحقن، أي أقل بحوالي 5% من متوسط الخمس سنوات وأقل بنسبة 9% عما كان عليه في عام 2022.

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