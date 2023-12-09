تقرير: الولايات المتحدة تبدأ الشتاء بأكبر مخزون للغاز الطبيعي منذ عام 2020 - جريدة البورصة

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن الولايات المتحدة بدأت موسم التدفئة الشتوي، الذي يمتد من 1 نوفمبر إلى 30 مارس، مع تخزين أكبر قدر من الغاز الطبيعي منذ عام 2020.
وبحسب بيانات الوكالة في تقرير المخزونات الأسبوعي الصادر في 16 نوفمبر، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي عند 3.776 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% عن 31 أكتوبر 2022.
وقالت الإدارة، إن الحجم الكبير من الغاز المخزن يعود إلى موسم التدفئة المعتدل 2022-2023، حيث بلغ إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي 1.823 تريليون قدم مكعبة في الأول من أبريل 2023، أو 19% أكثر من متوسط إجمالي المخزونات في نفس اليوم خلال السنوات الخمس السابقة.
وبحسب تقرير نشرته الوكالة على موقعها الرسمي الخميس، يعني المخزون الكامل نسبيًا في بداية موسم الحقن الصيفي أن مشغلي التخزين يمكنهم الوصول إلى أهدافهم في نهاية الموسم من خلال حقن كميات أقل من الغاز الطبيعي.
وبلغ صافي الإضافات إلى مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 1.953 تريليون قدم مكعبة خلال موسم الحقن، أي أقل بحوالي 5% من متوسط الخمس سنوات وأقل بنسبة 9% عما كان عليه في عام 2022.
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