Saturday, 09 December 2023 04:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة في أبريل - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تقرير: الولايات المتحدة تبدأ الشتاء بأكبر مخزون للغاز الطبيعي منذ عام 2020 الاتحاد الأوروبي يدعو إلى علاقات تجارية أكثر توازنًا مع الصين تزايد تخفيضات الوظائف الأمريكية مع توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي

توقع محللو بنك“جولدمان ساكس” خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال شهر أبريل القادم مع تباطؤ التضخم بقوة أكبر مما يتوقع المسؤولون حاليًا.

وقال الاقتصاديون بقيادة“جاري ستين” الخميس في مذكرة للعملاء:“نرى حاليًا احتمالات لتباطؤ أسرع بكثير في الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، وفي حين أنه لا يمكن استبعاد حدوث تغيير في مارس، فإننا ننظر إلى أبريل على أنه أكثر ترجيحًا إلى حد ما”.

وأوضح المحللون أن ترجيحهم بناء على ترقب المزيد من البيانات لتأكيد التباطؤ في التضخم الأساسي، حسبما نقلت“بلومبرج”.

وقال المقرض الأمريكي، إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل اجتماع حتى يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% بحلول أوائل عام 2025، من 4% حاليًا.

وفي الأسبوع الماضي، توقع“جولدمان ساكس” أن يأتي التخفيض الأول المحتمل في الربع الثاني، وليس في الربع الثالث كما كان يعتقد سابقًا.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث