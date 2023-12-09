جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة في أبريل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتقرير: الولايات المتحدة تبدأ الشتاء بأكبر مخزون للغاز الطبيعي منذ عام 2020 الاتحاد الأوروبي يدعو إلى علاقات تجارية أكثر توازنًا مع الصين تزايد تخفيضات الوظائف الأمريكية مع توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي

توقع محللو بنك“جولدمان ساكس” خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال شهر أبريل القادم مع تباطؤ التضخم بقوة أكبر مما يتوقع المسؤولون حاليًا.

وقال الاقتصاديون بقيادة“جاري ستين” الخميس في مذكرة للعملاء:“نرى حاليًا احتمالات لتباطؤ أسرع بكثير في الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، وفي حين أنه لا يمكن استبعاد حدوث تغيير في مارس، فإننا ننظر إلى أبريل على أنه أكثر ترجيحًا إلى حد ما”.

وأوضح المحللون أن ترجيحهم بناء على ترقب المزيد من البيانات لتأكيد التباطؤ في التضخم الأساسي، حسبما نقلت“بلومبرج”.

وقال المقرض الأمريكي، إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل اجتماع حتى يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% بحلول أوائل عام 2025، من 4% حاليًا.

وفي الأسبوع الماضي، توقع“جولدمان ساكس” أن يأتي التخفيض الأول المحتمل في الربع الثاني، وليس في الربع الثالث كما كان يعتقد سابقًا.

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