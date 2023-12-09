جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي الأوروبي للفائدة في أبريل - جريدة البورصة

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توقع محللو بنك“جولدمان ساكس” خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال شهر أبريل القادم مع تباطؤ التضخم بقوة أكبر مما يتوقع المسؤولون حاليًا.
وقال الاقتصاديون بقيادة“جاري ستين” الخميس في مذكرة للعملاء:“نرى حاليًا احتمالات لتباطؤ أسرع بكثير في الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، وفي حين أنه لا يمكن استبعاد حدوث تغيير في مارس، فإننا ننظر إلى أبريل على أنه أكثر ترجيحًا إلى حد ما”.
وأوضح المحللون أن ترجيحهم بناء على ترقب المزيد من البيانات لتأكيد التباطؤ في التضخم الأساسي، حسبما نقلت“بلومبرج”.
وقال المقرض الأمريكي، إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل اجتماع حتى يصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% بحلول أوائل عام 2025، من 4% حاليًا.
وفي الأسبوع الماضي، توقع“جولدمان ساكس” أن يأتي التخفيض الأول المحتمل في الربع الثاني، وليس في الربع الثالث كما كان يعتقد سابقًا.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563778
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