السلع التموينية تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح روسي.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية في تعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

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وأكدت أن الكمية تتضمن 210 آلاف طن قمح والشحن خلال الفترة من 10 إلى 20 يناير وكمية 210 آلاف طن قمح للشحن من 21 إلى 31 يناير 2024.

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