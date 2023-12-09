السلع التموينية تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح روسي.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية في تعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.
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وأكدت أن الكمية تتضمن 210 آلاف طن قمح والشحن خلال الفترة من 10 إلى 20 يناير وكمية 210 آلاف طن قمح للشحن من 21 إلى 31 يناير 2024.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563777
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