جوجل تفتتح مركزًا للأمن السيبراني في إسبانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“جوجل” افتتاح مركز للأمن السيبراني في مدينة مالقة الإسبانية، بهدف تطوير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الأمن السيبراني، وتحليل البرامج الضارة التي تعد أكبر التهديدات التي تواجهها أوروبا.
وقالت صاحبة محرك البحث الشهير على المدونة الرسمية الأربعاء:” يسعدنا افتتاح مركز جوجل في مالقة، وهو مركز جديد للأمن السيبراني على الساحل الإسباني من شأنه أن يعزز العمل الذي نقوم به لبناء إنترنت أفضل وأكثر أمانًا”.
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وأشارت“جوجل” أنه سيتم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للعمل مع التقنيات التقليدية لزيادة سرعة ودقة اكتشاف البرامج الضارة، ومنح الخبراء غير الأمنيين الفرصة لاكتشاف التهديدات ومنعها دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة متخصصة للغاية.
وأوضحت أنه من خلال المركز سيتم التعاون مع الخبراء والأكاديميين والشركات والحكومات الأوروبية بشأن أفضل الممارسات ومشاركة الأبحاث والمعرفة ورفع مستوى الأمان للجميع، لمواجهة التهديدات المتزايدة.
واختتمت“جوجل” أنها قامت بتدريب 12 مليون شخص في جميع أنحاء أوروبا على المهارات الرقمية، وتعهدت بنحو 10 ملايين دولار لتعزيز التدريب على مهارات الأمن السيبراني.
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