جوجل تفتتح مركزًا للأمن السيبراني في إسبانيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“جوجل” افتتاح مركز للأمن السيبراني في مدينة مالقة الإسبانية، بهدف تطوير أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الأمن السيبراني، وتحليل البرامج الضارة التي تعد أكبر التهديدات التي تواجهها أوروبا.

وقالت صاحبة محرك البحث الشهير على المدونة الرسمية الأربعاء:” يسعدنا افتتاح مركز جوجل في مالقة، وهو مركز جديد للأمن السيبراني على الساحل الإسباني من شأنه أن يعزز العمل الذي نقوم به لبناء إنترنت أفضل وأكثر أمانًا”.

موضوعاتالذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي

وأشارت“جوجل” أنه سيتم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للعمل مع التقنيات التقليدية لزيادة سرعة ودقة اكتشاف البرامج الضارة، ومنح الخبراء غير الأمنيين الفرصة لاكتشاف التهديدات ومنعها دون الحاجة إلى معرفة أو خبرة متخصصة للغاية.

وأوضحت أنه من خلال المركز سيتم التعاون مع الخبراء والأكاديميين والشركات والحكومات الأوروبية بشأن أفضل الممارسات ومشاركة الأبحاث والمعرفة ورفع مستوى الأمان للجميع، لمواجهة التهديدات المتزايدة.

واختتمت“جوجل” أنها قامت بتدريب 12 مليون شخص في جميع أنحاء أوروبا على المهارات الرقمية، وتعهدت بنحو 10 ملايين دولار لتعزيز التدريب على مهارات الأمن السيبراني.

أرقام