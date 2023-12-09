جوجل تتفق على دفع مبلغ سنوي للمؤسسات الإخبارية في كندا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافقت شركة جوجل، على دفع 100 مليون دولار كندي سنوياً لدعم المؤسسات الإخبارية في كندا كجزء من اتفاق مع الحكومة، ما أنهى نزاعًا كان من المقرر أن يؤدي لحجب روابط الأخبار من خدماتها.
وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية، أن الاتفاق يأتي قبل أسابيع فقط من دخول قانون كندي حيز التنفيذ، والذي سيلزم شركات التكنولوجيا بدفع أموال لمنافذ الأخبار مقابل استخدام محتواها عبر الإنترنت.
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وردا على الاتفاق، صرحت ميتا الشركة الأم لـ“Facebook” و” Instagram” بأن الصفقة مع جوجل لن تؤثر على قرارها بحجب الروابط الإخبارية في كندا.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563774
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