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جوجل تتفق على دفع مبلغ سنوي للمؤسسات الإخبارية في كندا

12/9/2023 7:04:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت شركة جوجل، على دفع 100 مليون دولار كندي سنوياً لدعم المؤسسات الإخبارية في كندا كجزء من اتفاق مع الحكومة، ما أنهى نزاعًا كان من المقرر أن يؤدي لحجب روابط الأخبار من خدماتها.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الأمريكية، أن الاتفاق يأتي قبل أسابيع فقط من دخول قانون كندي حيز التنفيذ، والذي سيلزم شركات التكنولوجيا بدفع أموال لمنافذ الأخبار مقابل استخدام محتواها عبر الإنترنت.

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وردا على الاتفاق، صرحت ميتا الشركة الأم لـ“Facebook” و” Instagram” بأن الصفقة مع جوجل لن تؤثر على قرارها بحجب الروابط الإخبارية في كندا.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563774

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