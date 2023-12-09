إكس: خسائر توقف إعلانات الشركات قد تسجل 12 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شككت شركة“إكس” في التقارير التي أشارت أن توقف العلامات التجارية الكبرى عن الإعلانات قد يعرض منصة التواصل الاجتماعي لخسارة تصل إلى 75 مليون دولار خلال هذا الربع.
وقالت المنصة المعروفة سابقًا باسم“تويتر”، إن الانخفاض المتوقع في الإيرادات يتراوح بين 10 ملايين دولار و12 مليون دولار، بحسب صحيفة“فاينانشيال تايمز”.
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وأوضحت الشركة المملوكة للملياردير“إيلون ماسك”، أنها تعمل حاليًا على جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لدعم أعمالها الإعلانية، حيث تضاعف استثماراتها لتسهيل الإنفاق الإعلاني من قبل اللاعبين الصغار.
وقالت إنها عقدت بالفعل اتفاقيات مع أطراف ثالثة، مثل شركة التسويق الأمريكية الناشئة“جامب كرو JumpCrew”، والتي سوف تستعين بمصادر خارجية لبعض مبيعات الإعلانات لاستهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
يأتي هذا بعد أن رفعت“إكس” دعوى قضائية ضد منظمة“ميديا ماترز فور أمريكا”، متهمة إياها بتشويه سمعتها بعدما نشرت تقريرًا يفيد بأن المنشورات المؤيدة للنازية كانت تظهر بجوار إعلانات العلامات التجارية الكبرى.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563772
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