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ديسربتيك يستثمر فى بنك إن بوكس للتوسع بخدمات التكنولوجيا المالية

12/9/2023 7:04:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) محمود: الشركة تتفاوض مع بنوك ومؤسسات مالية لتقديم العديد من الخدمات

أعلن صندوق“ديسربتيك” لرأس المال المخاطر فى مجال التكنولوجيا المالية بمصر عن استثمار استراتيجى فى“بنك إن بوكس” للخدمات الرقمية وتكنولوجيا المدفوعات غير التقليدية.

وتهدف الشراكة بين الطرفين إلى تقديم خدمات جديدة وحلول متكاملة لم تكن متاحة من قبل للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية محليا وإقليما عن طريق مقرها الإقليمى بمصر.

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وسيعمل هذا الاستثمار أيضًا على تسهيل تواجد“بنك إن بوكس” فى أسواق جديدة وتعزيز قدراتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها وكذلك خدمة استثمارات الصندوق فى الشركات الأخرى.

وستمكن هذه الشراكة صندوق ديسربتيك من الاستفادة من خبرة بنك إن بوكس التى تمتد لأكثر من 15 عاما فى حلول التكنولوجيا المالية والاعتماد عليها فى استثماراته الحالية والمستقبلية وتوسيع محفظتها كأول استثمار فى منصة متكاملة لمعالجة المدفوعات وتكنولوجيا البنوك الرقمية.

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وقال المهندس محمد عكاشة، الرئيس التنفيذى لصندوق ديسربتيك:“بهذا الاستثمار ستتخذ شركة بنك إن بوكس السوق المصرية منصة لعملياتها لتقديم الخدمات للسوقين المصرية والإقليمية ودعم توسعات الشركة خارجيا”.

وقال باسم محمود، الرئيس التنفيذى لشركة بنك إن بوكس:“ستكون خبرة ديسربتيك فى استثمارات التكنولوجيا المالية مفيدة فى مساعدتنا على تطوير منصتنا وتوسيع نطاق وصولنا إلى السوق المصرية وأسواق المنطقة”.

وأضاف أن بنك إن بوكس تقدم خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدءًا من تطبيقات الهاتف البنكى والإنترنت البنكى والمحافظ الإلكترونية وخدمات الترميز وخدمات أعرف عميلك الإلكترونية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والعديد من الخدمات الأخرى، وكذلك خدمات الفروع المميكنة وتكنولوجيا خدمات الاتصال والتى تمكن البنوك من الاعتماد على منصة واحدة فى تقديم كافة خدمات البنوك الرقمية.

وأوضح أن بنك إن بوكس مصر تتفاوض حاليا مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية داخل وخارج مصر لتقديم العديد من الخدمات بالاعتماد على بنيتها التحتية.

ويقدم بنك إن بوكس خدمات إدارة ونظم المراقبة والتحكم بماكينات الصراف الآلى وخدمات إدارة وقبول المعاملات على ماكينات الدفع الإلكترونى وتقديم بوابة الدفع الإلكترونى بكافة النظم التى تمكن العملاء من تعريف وإدارة حسابات التجار وتمرير العمليات سواء محليا أو عالميا.

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