صناعة الهواتف المحمولة في الصين تنتعش بأول 10 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انتعشت صناعة المعلومات الإلكترونية بالصين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وارتفعت القيمة المضافة الصناعية للشركات الكبرى في القطاع بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، بوتيرة أسرع بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
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وعلى وجه التحديد، بلغ إنتاج البلاد من الهواتف المحمولة 1.25 مليار وحدة، بزيادة 1.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في القطاع بنسبة 9.6% على أساس سنوي، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن الاستثمار في القطاع الصناعي بأكمله.
وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 12.1 تريليون يوان، أي نحو 1.7 تريليون دولار، بانخفاض 2.9% على أساس سنوي.
وقد تقلص هذا الانخفاض بنسبة 0.5 نقطة مئوية عما كان عليه في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت البيانات.
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