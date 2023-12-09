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صناعة الهواتف المحمولة في الصين تنتعش بأول 10 أشهر

12/9/2023 7:04:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انتعشت صناعة المعلومات الإلكترونية بالصين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وارتفعت القيمة المضافة الصناعية للشركات الكبرى في القطاع بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، بوتيرة أسرع بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

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وعلى وجه التحديد، بلغ إنتاج البلاد من الهواتف المحمولة 1.25 مليار وحدة، بزيادة 1.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في القطاع بنسبة 9.6% على أساس سنوي، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن الاستثمار في القطاع الصناعي بأكمله.

وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات التشغيل المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 12.1 تريليون يوان، أي نحو 1.7 تريليون دولار، بانخفاض 2.9% على أساس سنوي.

وقد تقلص هذا الانخفاض بنسبة 0.5 نقطة مئوية عما كان عليه في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت البيانات.

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