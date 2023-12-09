توقعات بنمو الطلب على منتجات الأمن السيبرانى بعد أزمة فورى

توقع العاملون فى مجال الأنظمة التكنولوجية والأمن السيبرانى، ارتفاع الطلب على منتجاتهم خلال الفترة المقبلة وكذلك الأبحاث الخاصة بها، بعد الهجمات السيبرانية التى تعرضت لها شركة فورى، المتخصصة فى الدفع الإلكترونى والخدمات التمويلية الرقمية فى مصر.

وشدد البنك المركزى على البنوك بضرورة تطبيق القواعد الخاصة بالأمن السيبرانى، بعد أزمة اختراق أنظمة شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، بحسب ما قاله مصدر فى البنك لـ((البورصة)).

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وأكد أنه بصفة عامة فإن القطاع المصرفى يطبق جميع المعايير المطلوبة من ناحية الأمن السيبرانى، لكن قد تحدث بعض المشاكل البسيطة أو الأخطاء.

وأعلنت“فورى” فى 27 نوفمبر، إتمام عملية التحقيق الشاملة وفحص البنية التحتية لأنظمة الأمن السيبرانى للشركة، بعد تداول بعض الأنباء، فى وقت سابق من الشهر الجارى، عن وقوع اختراق لأنظمة الشركة وتعرضها لهجمات من خلال برامج الفدية (LockBit).

وأظهر التقرير النهائى الصادر عن شركة ((Group-IB)) المتخصصة فى مجال تطوير تقنيات الأمن السيبرانى يوم 24 نوفمبر الجارى، تعرض جزء منفصل من بيئة اختبار التطبيقات والبرامج لشركة ((فورى))- والمستخدمة فى اختبار التطبيقات، قبل إتاحتها على بيئة التشغيل الحية، لهجوم، فى وقت سابق، أسفر عن تشفير بعض الملفات وتسريب البيانات.

وقال مصدر بقطاع الأمن السيبرانى فى إحدى شركات المدفوعات، إن معظم الشركات تستخدم البيانات الشخصية القديمة للعملاء فى بيئة الاختبارات الخاصة بها، بدلًا من استخدام بيانات مضللة أو وهمية، وذلك لأن توليد قاعدة بيانات بالملايين لأشخاص يحتاج موارد ضخمة وثمنها مرتفع.

أوضح أن الفترة المقبلة ستتجه الشركات للاستثمار فى برامج الذكاء الصناعى المولدة لبيانات وهمية لتؤمن بذلك بيانات العملاء بشكل كامل وتبعد عن مخاطر بيئة الاختبارات التى عادة ما تكون غير مؤمنة بالكامل كما الحال فى التطبيقات الرئيسية.

وذكر أن أى شركة تقبل بيانات العملاء المالية، ولديها بوابة دفع تحتاج للحصول على شهادة“PCI” وهى شهادة معتمة من جهات دولية واشتراط أساسى للتعامل مع البنوك.

أوضح أن تلك الشهادة تجدد سنويًا وأن هناك إشراف وتدقيق يتم من جهات محايدة للتأكد من الالتزام بالشروط، لذلك تسريب البيانات المالية ليس بالأمر السهل.

وعلمت ((البورصة))، أن شركة ((إى فاينانس)) للاستثمارات المالية تعاقدت على أنظمة أمن سيبرانى لزيادة التأمين عبر منصاتها المتعددة والعاملة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وذكرت مصادر من الشركة، أن الأمن السيبراني لحماية الأنظمة المعلوماتية، والبنية التحتية والأنظمة الجديدة ستستحوذ على جزء كبير من الاستثمارات التى تعتزم الشركة ضخها خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتى ستجاوز مليارى جنيه.

قال عمرو عصمت، العضو المنتدب لشركة“ويفز” الذراع التكنولوجى للهيئة القومية للبريد المصرى، وإحدى الشركات التابعة لها، إن الشركات العاملة فى مجال الأمن السيبرانى ستتجه لزيادة المصروفات على البحث والتطوير، لتشديد المعايير الأمنية السيبرانية بعد الزيادة المُطردة فى الهجمات السيبرانية على المؤسسات والشركات.

وأضاف عصمت، أن الطلب من قبل العملاء على تلك المنتجات والخدمات على اختلاف أنواعها وأحجامها، سيرتفع خلال الفترة المقبلة.

قال المهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة شركة“IT Zain”، المتخصصة فى خدمات تطوير برامج السوفت وير والبنية الأساسية للشبكات والأمن السيبرانى، إن الطلب على منتجات الأمن السيبرانى والتكنولوجيا المالية تشهد مرتفع منذ فترة بالسوق نظرًا لتمحور السوق حول المنتحات الرقمية.

وأضاف عمر أن الأسواق الخليجية شهدت هجمات الكترونية خلال العام الماضى، مما تسبب رفع الطلب على منتجات الأمن السيبرانى إقليميًا، وبعد الهجمات التى تعرضت لها شركة“فورى” مؤخرًا، ستلجأ الشركات لتشديد إجراءات الأمن السيبرانى الخاصة بها، وزيادة وعى العملاء بشأن أهمية البنود الخاصة بالتأمين.

وأوضح أن أسعار برامج وأجهزة الأمن السيبرانى مرتفعة، وبعض العملاء يتجاهلون البنود الخاصة بالتأمين بسبب ارتفاع أسعارها، ولكن من المتوقع أن يتغير تعامل العملاء مع الشق الخاص بالتأمين الإلكترونى.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار منتجات وأجهزة التأمين السيبرانى يرجع لكونها مستوردة بالكامل، ولكن ظهرت بوادر فى سوق الأنظمة الالكترونية التأمين السيبرانى، بشأن بدء توطينها محليا بشكل تدريجى.

وذكر أن عدد الخبرات المحلية المتخصصة فى مجالات الأمن السيبرانى محدود بالنسبة للطلب المتوقع مستقبلًا على القطاع، وهو ما يدفع الشركة لتدريب كوادر فى هذا المجال للاعتماد عليها سواء لخدمة السوق المحلى أو لتصدير الخدمات للأسواق الإقليمية.

واستطرد:“النجاح فى بناء كوادر محلية فى مجال الأمن السيبرانى، سيسهم فى تخفيض تكلفة الخدمات ولو بصورة طفيفة، كما ستتيح وجود متابعة الخدمة محليًا دون الحاجة للجوء لكوادر أجنبية”.

وبشأن تدبير العملة الأجنبية لقطاع التكنولوجيا خاصة المتعلق بالأمن السيبرانى، قال عمر، إن القطاع لا يواجه عراقيل فى الشأن لأن الدولة متعاونة مع القطاع، لأهميته من الناحية الأمنية، كما أنها تسعى لإبرام اتفاقيات مع مؤسسات عالمية لتوطين مراكز البيانات فى مصر.

توقع المهندس شاكر سامى مدير شركة”301 BKN” العاملة فى مجال تزويد حلول المدفوعات والخدمات المصرفية، أن ترفع الشركات معايير الأمن السيبرانى لديها، للحفاظ على بيانتها وسرية معاملات العملاء.

وأضاف أن الشركات التى تقدم خدمات مالية ستشدد الحماية على العمليات المالية، مما سيؤدى لارتفاع الطلب على تلك الخدمات مستقبلا، والتى تزداد أهميتها مع تزايد العملاء المتعاملين مع القنوات الرقمية وتوسع السوق.

وأوضح أن الشركة لم تلحظ نموًا مختلفًا فى الطلب بعد الهجمات الالكترونية التى تعرضت لها“فورى” مؤخرًا، ولكن سيحدث تغييرات فى السوق خلال المستقبل القريب.

كان البنك المركزى المعنى بالإشراف على البنوك وشركات التكنولوجيا المالية قد دشن إطارًا للأمن السيبرانى المالى، ويقوم قطاع الأمن السيبرانى فى البنك بحوكمة ومراجعة واعتماد الأمن السيبرانى بجميع تطبيقات التكنولوجيا المالية والمنظومة التقنية البنكية والمالية.

وحتى نهاية مايو الماضى أسس البنك نحو 399 وحدة لمراقبة مستوياته، ويعمل على تجهيز معمل فى مجال الهندسة العكسية لمواجهة البرامج الضارة، وبدأ تقديم خدمات الطب الشرعى الرقمى. وجهز فريقًا كاملًا للتمكن من اكتشاف الثغرات الموجودة فى المؤسسات، بالإضافة إلى إمكانية تقييم نقاط الضعف الموجود فى المؤسسات المصرفية والربط بين البنوك المصرية والبنك المركزى، ما أدى لإنشاء مركز متخصص فى استخبارات التهديدات لأول مرة فى مصر.