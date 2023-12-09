منصة أجري توفر حلولًا للقطاع الزراعي عبر التجارة الإلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) وقّعت كل من شركة“إي أسواق مصر” التابعة لمجموعة“إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة“إنجازات” والبنك الأهلي المصري، اتفاقية تعاون لإتاحة حل متكامل لدعم استخدام صغار المزارعين أنظمة الطاقة الشمسية ونظم الري الذكي والتي توفرها شركة“إنجازات”، وذلك على منصة“أجري مصر”، التابعة لشركة” أي أسواق مصر”.

ويقوم البنك الأهلي المصري، من خلال هذه الاتفاقية، بتمويل شراء أنظمة الطاقة الشمسية باستخدام التمويل الرقمي وبفائدة قدرها 5 % متناقصة على 5 سنوات ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.

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وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، أن البنك يولي اهتمام بالغا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستهدف الوصول الى كافة شرائح السوق بما في ذلك المشروعات غير الرسمية سعيا لدمجها في القطاع الرسمي من خلال شركاء التنمية من مؤسسات التمويل متناهي الصغر.

وأشاد أبو الفتوح بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية وشركة إنجازات وهو ما يؤكد حرص البنك الأهلي المصري المستمر على إتاحة التمويل اللازم لما له من أثر في المساهمة في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل وكذا تحسين مستوى المعيشة للأفراد وانعكاس ذلك على زيادة الناتج القومي.

و قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة“إي فاينانس” المالكة لشركة“إي أسواق مصر”، إن منصة“أجري مصر” التابعة لشركة“إي أسواق مصر” يتعظم دورها يوماً بعد الأخر في دعم سياسات الدولة للشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أهمية هذا التعاون لتمكين المزارع المصري من تحمل تكاليف الطاقة المتجددة وأنظمة مرافق المياه لمساعدته على تقليل تكلفة الطاقة بنسبة 30%، مع تخفيف عبء النفقات الرأسمالية المرتبطة بشراء هذا النظام، مما سيساهم في تقليل البصمة الكربونية للعمليات الزراعية، ويأهل المزارع المصري من اعتماد محصوله وفتح فرص للتصدير.

وقال محمد الدمرداش العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة“إنجازات”، تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع“إي أسواق مصر” والبنك الأهلي المصري، التزام شركة إنجازات بمهمتها في توفير طاقة نظيفة ومستدامة وحلول مالية مبتكرة لتحسين وتطوير حياة المزارع المصري بشكل مباشر والمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدا،مة وعلى رأسها القضاء على الفقر، ومن خلال هذا التعاون، لا نقوم فقط بتلبية الاحتياجات الفورية للمزارعين، ولكن أيضًا بتمكينهم بالأدوات اللازمة لتعزيز إنتاجيتهم وسبل عيشهم، وزيادة قدراتهم على الصمود في مكافحة تحديات تغيرات المناخ.

وتسهم الاتفاقية بتوفير حل رقمي، يتضمن مجموعة من المعدات واستخدامات تكنولوجيا المرافق المستدامة وتطبيقات الطاقة النظيفة والشمسية والري الذكي، كما تشمل تلك المنتجات ألواح الطاقة الشمسية والمذبذبات والطلمبات، ونظم الري الذكي التي تتميز بتوفيرها شركة” انجازات” من خلال منصة“أجري مصر” المنصة الزراعية الإلكترونية والتابعة لشركة“إي أسواق مصر”، وللتغلب على ارتفاع تكلفة رأس المال المطلوبة للحصول على هذا النظام.

وأتاحت منصة“أجري مصر” استخدام تكنولوجيا التجارة الإلكترونية وإمكانية التقدم بطلب الحصول على قرض عبر المنصة، لشراء أنظمة الطاقة الشمسية و الري الذكي من قبل البنك الأهلي المصري، بفائدة قدرها ٥٪ متناقصه علي خمس سنوات، طبقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري ليحصل المزارع علي القرض خلال ١٤ يوم عمل.

يأتي هذا التعاون لدعم وتمكيين القاعدة العريضة من المزارعين المصريين للحصول على هذه الخدمات من خلال منصة“اجري مصر” ، تحت شعار“اطلب. قسط. وحنوصل”.