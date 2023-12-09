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المصرية للاتصالات: عطل تقنى يؤثر على خدمات الإنترنت ببعض المناطق

12/9/2023 7:04:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت فى عدد من المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقنى أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية.

وقالت الشركة، إن فريق العمل قام بإصلاح العطل وجارى استعادة الخدمة بشكل تدريجى على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

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