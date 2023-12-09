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المصرية للاتصالات: انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية

12/9/2023 7:04:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “ميتا” تبدأ التشفير التام للرسائل على فيسبوك وماسنجر “إيزون إكسبرينس” تستهدف 30 مليون دولار مبيعات خارجية بـ3 سنوات “الصحة” تبحث التعاون مع“هواوى” بمجال التحول الرقمى

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، كما تؤكد الشركة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بـأحد الكابلات البحرية.

وتعرب الشركة عن اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطارئ وستقوم الشركة بتعويض العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين بـ 10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.

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