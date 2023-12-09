الصحة تبحث التعاون مع هواوى بمجال التحول الرقمى

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اجتماعا تشاوريا مع خبراء شركة هواوى، لبحث كيفية الاستفادة من خبرات الشركة فى التحول الرقمى والمجالات التى يمكن التعاون بها لتطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصرى.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة اليوم، لمركز عمليات شركة هواوى فى الصين، للاطلاع على أحدث البرامج الإلكترونية المتبعة والتحول الرقمى فى إدارة مختلف المنشآت والأنظمة الصحية.

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واستعرض وزير الصحة ما حققته مصر فى ملف التحول الرقمى بمجالات الرعاية الصحية، كما اطلع على أحدث ابتكارات التحول الرقمى المتبعة فى الصين خلال الأربع سنوات الماضية.

واطلع عبد الغفار خلال الزيارة على تطورات تكنولوجيا المعلومات فى تشغيل وإدارة أنظمة الرعاية الصحية سواء فى الإسعاف، أو الرعايات الصحية فى المستشفيات، كما اطلع على مركز معلومات هواوى المستحدث، والمقرر تشغيله فى شهر مارس المقبل.