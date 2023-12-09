145 مليون جنيه تكلفة محطة محولات كهرباء بدر 3

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه تم الانتهاء من محطة محولات كهرباء بدر 3، وتم بدء التشغيل التجريبي للمحطة لتغذية توسعات المدينة، حيث تم إجراء اختبارات تحميل الجهد عليها، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة.

وقام رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس رضوان عبد الرشيد، بجولة، حيث أوضح أن مشروع محطة محولات بدر3 جهد 66/22 ك. ف، وبقدرة 3*40 م . ف .أ بإجمالي 120 م . ف .أ، وبتكلفة إجمالية حوالي 145 مليون جنيه.

موضوعاتوزير الإسكان: تيسيرات للمستثمرين والأفراد للأراضي المُلغى تخصيصها “LMD” و”شنايدر” توقعان مذكرة تفاهم لتقديم حلول إدارة المدن الذكية أشرف عوض:“أفا مينا” تشارك الحكومة لتعزيز نمو القطاع العقارى

وأشار عبدالرشيد، إلى أنه تم إطلاق التيار الكهربائي بالمحطة لتغذية الحي الثاني من خلالها، وجار اختبار الكابلات، وتغذية الحي الثالث، كما سيتم تغذية المناطق الآتية: الحي الرابع، الحي الخامس، مركز المدينة، المنطقة الترفيهية، وشمال المدينة.