وزير الإسكان يبحث مع نظيره العماني التعاون المشترك وتبادل الخبرات

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مع نظيره العماني خلفان الشعيلى، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات، ومناقشة تجربة البلدين فى مجال التنمية العمرانية.

وأكد الجزار، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، على أتم الاستعداد لمشاركة خبراتها الواسعة فى مجال التنمية العمرانية مع سلطنة عمان، كما أن شركات المقاولات المصرية قادرة على المساعدة فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية فى سلطنة عمان، لما تملكه من خبرة كبيرة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.

موضوعاتوزير الإسكان: تيسيرات للمستثمرين والأفراد للأراضي المُلغى تخصيصها “LMD” و”شنايدر” توقعان مذكرة تفاهم لتقديم حلول إدارة المدن الذكية أشرف عوض:“أفا مينا” تشارك الحكومة لتعزيز نمو القطاع العقارى

من جانبه، استعرض خلفان الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، جهود وزارته فى مجال التنمية العمرانية، وتنفيذ المشروعات السكنية، بجانب استعراض الاستراتيجية العمرانية والمخطط الهيكلى لمسقط الكبرى، واستعراض مقترحات المدن المستقبلية المخطط تنفيذها.