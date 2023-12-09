كرايتريا ديزاين تشرف على 25 مشروعا عقاريا خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس هشام هلال، المدير التنفيذى لشركة“كرايتريا ديزاين جروب” للاستشارات المعمارية والهندسية، إن الشركة تقدم استشارات هندسية لنحو 25 مشروعا بمقابل أتعاب يصل إلى 25 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف هلال لـ”البورصة”، أن الشركة تتولى الإشراف على تطوير جزيرة“جولى فيل” بالأقصر بمساحة 160 فدانًا، بجانب الجامعة المصرية فى مدينة العلمين الجديدة بمساحة 50 فدانًا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بها خلال شهر يناير الماضى، وقريتين سياحيتين بالتعاون مع شركة عربية، بجانب عدد من المشروعات السكنية والإدارية.

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وأوضح هلال، أن“كرايتيريا ديزاين جروب” تستهدف زيادة حجم أعمالها بنسبة 30%، من خلال مشروعات جديدة بعدد من المناطق، وذلك ضمن خطتها الاستثمارية للعام الجديد 2024.

وأكد هلال، أن الشركة تعتمد على التصميمات المتوافقة مع البيئة، وتطبق معايير الاستدامة بكافة المشروعات التى تتولها تصميمها، وذلك بالتوازى مع خطة الدولة فى الاعتماد على التنمية المستدامة والمبانى الخضراء.

وقال هلال، إن تكلفة المشاريع التى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة تكون مرتفعة فى البداية ولكن بعد فترة توفر على المستثمر الكثير من الأموال.

وعن تأثير اتجاه عدد من الشركات العقارية إلى التخلى عن شركات الاستشارات الهندسية فى المشروعات، أشار هلال إلى أنه عكس ما يتوقع الكثير فإن شركات الاستشارات توفر على المستثمر الكثير من الأموال، قائلا:“شركة كرايتيريا ديزاين جروب قدمت حلولا لمشروعات قائمة وفرت فى تكلفة الإنشاء على المطورين بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%”.

وأضاف هلال، أن الشركة تحاول خلق التوازن وإيجاد الحلول بين القيمة والتكلفة لخلق نوع من العقار قابل للتصدير بمعايير عالمية، موضحا أن هناك دائمًا توجه نحو تصميم منتجات عقارية وإدارية وسكنية بحلول تنافس المعايير العالمية بالاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن المنتجات العقارية الأكثر طلبا من قبل المستثمرين خلال تلك الفترة هى الوحدات بنشاط سكنى وفندقى نظرًا لزيادة أعداد السياح وأيضًا تماشيًا مع خطة الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.

كتبت: أمل سعداوى