سيراك للتطوير تخطط لطرح 3 مشروعات جديدة خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى، إن الشركة وضعت خطة استراتيجية للتوسع فى حجم أعمالها خلال العام المقبل، من خلال طرح عدة مشروعات جديدة.

وأضاف مأمون لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف طرح 3 مشروعات خلال 2024، الأول فى الساحل الشمالى على مساحة 62 فدانا، والثانى فى التجمع الخامس بنشاط تجارى إدارى بمساحة 20 ألف متر مربع، والمشروع الثالث بنشاط سكنى على مساحة 30 فدانا.

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وأوضح مأمون، أن الشركة استلمت أرض مشروع الساحل الشمالى، وجار تنفيذ أعمال التسوية استعدادا للبدء فى تنفيذ الإنشاءات.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروع“ألورا الساحل الشمالى”، وهو عبارة عن مجموعة من الشاليهات والفيلات بمساحات متنوعة، لافتا إلى نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 50% تقريبا.

وقال إن الشركة تطور مشروع“سيتى هول” بمنطقة التجمع الخامس بنشاط تجارى إدارى على مساحة 16 ألف متر مربع، ويضم 6 مبان منفصلة، وذلك ضمن خطتها للتوسع فى المشروعات التجارية والإدارية بشكل أكبر.

وأضاف أن الشركة حققت مبيعات بنسبة 50% من مشروع“سيتى هول” فى العاصمة الإدارية، وهو عبارة عن مشروع تجارى إدارى يقام على مساحة 13 ألف متر مربع، وبلغت نسبه الأعمال الإنشائية 70% تقربيا.

وأوضح مأمون، أن الشركة تعمل على خلق حالة من التوازن بين معدلات التنفيذ بالمشروعات وحجم المبيعات، للتغلب على التحديات التى يشهدها القطاع العقارى من ارتفاع أسعار مواد البناء.

كتبت: أمل سعداوى