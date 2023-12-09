سيراك للتطوير تخطط لطرح 3 مشروعات جديدة خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى، إن الشركة وضعت خطة استراتيجية للتوسع فى حجم أعمالها خلال العام المقبل، من خلال طرح عدة مشروعات جديدة.
وأضاف مأمون لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف طرح 3 مشروعات خلال 2024، الأول فى الساحل الشمالى على مساحة 62 فدانا، والثانى فى التجمع الخامس بنشاط تجارى إدارى بمساحة 20 ألف متر مربع، والمشروع الثالث بنشاط سكنى على مساحة 30 فدانا.
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وأوضح مأمون، أن الشركة استلمت أرض مشروع الساحل الشمالى، وجار تنفيذ أعمال التسوية استعدادا للبدء فى تنفيذ الإنشاءات.
وأشار إلى أن الشركة تنفذ مشروع“ألورا الساحل الشمالى”، وهو عبارة عن مجموعة من الشاليهات والفيلات بمساحات متنوعة، لافتا إلى نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 50% تقريبا.
وقال إن الشركة تطور مشروع“سيتى هول” بمنطقة التجمع الخامس بنشاط تجارى إدارى على مساحة 16 ألف متر مربع، ويضم 6 مبان منفصلة، وذلك ضمن خطتها للتوسع فى المشروعات التجارية والإدارية بشكل أكبر.
وأضاف أن الشركة حققت مبيعات بنسبة 50% من مشروع“سيتى هول” فى العاصمة الإدارية، وهو عبارة عن مشروع تجارى إدارى يقام على مساحة 13 ألف متر مربع، وبلغت نسبه الأعمال الإنشائية 70% تقربيا.
وأوضح مأمون، أن الشركة تعمل على خلق حالة من التوازن بين معدلات التنفيذ بالمشروعات وحجم المبيعات، للتغلب على التحديات التى يشهدها القطاع العقارى من ارتفاع أسعار مواد البناء.
كتبت: أمل سعداوى
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