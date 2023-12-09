الجدول الزمني لتسليم وحدات سكن مصر والإسكان المتميز في العلمين الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) يبدأ جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13 ديسمبر، وحتى يوم الأربعاء 6 مارس 2024، في تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، ومشروع الإسكان المتميز“ذى الطابع الساحلي” لحاجزيها بمدينة العلمين الجديدة، المخصصة بنظام الحجز الإلكتروني“online” بتاريخ 15 يناير 2023.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنه بالنسبة لمشروع سكن مصر، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 19، يومي الأربعاء 12/12/2023، والأحد 17/12/2023.

موضوعاتوزير الإسكان: تيسيرات للمستثمرين والأفراد للأراضي المُلغى تخصيصها “LMD” و”شنايدر” توقعان مذكرة تفاهم لتقديم حلول إدارة المدن الذكية أشرف عوض:“أفا مينا” تشارك الحكومة لتعزيز نمو القطاع العقارى

ووحدات العمارة 20، يومي الإثنين 18/12/2023، والثلاثاء 19/12/2023.

ووحدات العمارة 21، يومي الأربعاء 20/12/2023، والأحد 24/12/2023.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 22، يومي الإثنين 25/12/2023، والثلاثاء 26/12/2023.

ووحدات العمارة رقم 23، يومي الأربعاء 27/12/2023، والثلاثاء 2/1/2024.

ووحدات العمارة رقم 24، يومي الأربعاء 3/1/2024، والأحد 8/1/2024.

ووحدات العمارات أرقام (57 – 58 – 71 – 72)، يوم الأربعاء 10/1/2024.

ووحدات العمارات أرقام (59 – 60 – 61)، يوم الأحد 14/1/2024.

ووحدات العمارات أرقام (62 – 63 – 64)، يوم الإثنين 15/1/2024.

ووحدات العمارتين (50 – 65)، يوم الثلاثاء 16/1/2024.

ووحدات العمارتين رقمي (51 – 54)، يوم الأربعاء 17/1/2024.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 21/1/2024.

ووحدات العمارتين (36 – 37)، يوم الإثنين 22/1/2024.

ووحدات العمارات أرقام (38 – 39 – 40)، يوم الثلاثاء 23/1/2024.

ووحدات العمارة رقم 26، يومي الأربعاء 24/1/2024، والأحد 28/1/2024.

ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 29/1/2024.

ووحدات العمارة رقم 28، يوم الثلاثاء 30/1/2024.

ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأربعاء 31/1/2024.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 30، يوم الأحد 4/2/2024.

ووحدات العمارة رقم 31، يوم الإثنين 5/2/2024.

ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 6/2/2024.

ووحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 7/2/2024.

ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأحد 11/2/2024.

ووحدات العمارتين رقمي 41 ، 42، يوم الإثنين 12/2/2024.

ووحدات العمارات أرقام (44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49)، يوم الثلاثاء 13/2/2024.

ووحدات العمارات أرقام (74 – 77 – 78 – 80 – 81 – 86)، يوم الأربعاء 14/2/2024.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه بالنسبة لمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 166)، يوم الأحد 18/2/2024.

ووحدات العمارات أرقام (168 – 170 – 171 – 173 – 183)، يوم الإثنين 19/2/2024.

ووحدات العمارات أرقام (185 – 187 – 188)، يوم الثلاثاء 20/2/2024.

ووحدات العمارات أرقام (189 – 190 – 191 – 204 – 219 – 221)، يوم الأربعاء 21/2/2024.

وتم تخصيص الأيام من الأحد 25/2/2024 : الأربعاء 6/3/2024 للمتخلفين عن الاستلام.

وأوضح أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة العلمين الجديدة لإنهاء إجراءات التعاقد قبل الاستلام.