المجتمعات العمرانية: 1000 شركة و8 آلاف مستثمر سجلوا على بوابة الفرص الاستثمارية

قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن عدد الشركات المسجلة على الموقع الإلكترونى لبوابة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بلغ ألف شركة خلال 6 أشهر منذ إطلاق البوابة خلال شهر مايو الماضى وحتى الآن، وأصبح لدى الهيئة سجل إلكترونى لكل الشركات، وعدد الطلبات المقدمة منها، هذا بخلاف 8 آلاف حساب إلكترونى للمستثمرين عبر البوابة.

وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه تم إطلاق الموقع الإلكترونى لبوابة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، فى إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمى، لما له من أثر فعال فى تيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية، كما تعمل الهيئة على تحقيق مزيد من التقدم فى مجال التحول الرقمى لتقديم الخدمات للمستثمرين والمواطنين، مؤكداً أن بوابة الفرص الاستثمارية، حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً متزايداً من المستثمرين، مما يسهم فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويزيد من عوامل جذب المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.

موضوعاتوزير الإسكان: تيسيرات للمستثمرين والأفراد للأراضي المُلغى تخصيصها “LMD” و”شنايدر” توقعان مذكرة تفاهم لتقديم حلول إدارة المدن الذكية أشرف عوض:“أفا مينا” تشارك الحكومة لتعزيز نمو القطاع العقارى

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أن البوابة تتيح خدمات متنوعة للمستثمرين، وتُعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، بحيث يتم طرح الأراضى على البوابة بدءاً من يوم 1 : 15 من كل شهر، ويتاح للراغبين فى الحصول على تلك الأراضي، الاطلاع عليها من خلال الرابط الإلكترونى للبوابة“ “، وتسجيل حساب المستثمر (يكفى تسجيل حساب لمرة واحدة فقط، واستخدامه بشكل دائم)، والتأكد من صحة البريد الإلكترونى عند إدخاله، حيث يُعد البريد الرسمى لجميع المراسلات، ويتم إضافة بيانات الشركة أو الشركات الخاصة بالمستثمر، ولا يتم قبول تسجيل بيانات الأفراد أو المنشآت الفردية، وبعدها يتم اختيار الفرصة الاستثمارية المرغوب بها، وتحديد الشركة التى سيتقدم من خلالها، ورفع جميع المستندات الفنية والمالية المطلوبة، واستكمال ملء البيانات.

وأضاف الدكتور وليد عباس، أنه بعد انتهاء فترة الطرح، يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة، وفى حالة وجود ملاحظات أو مستندات مطلوب استيفاؤها، سيتم إرسال بريد إلكترونى يتضمن المطلوب استيفائه خلال يومى عمل، وسيتم إخطار المستثمرين المقبولين فنياً من خلال البريد الإلكترونى بموعد جلسات الفتح المالى للبت فى العروض المالية المقدمة منهم، وفى حال فوز الشركة فإنها تلتزم باستكمال جدية الحجز (وفقا للسعر المقدم منها بالعرض المالي)، وفى حالة عدم فوز الشركة سيتم رد مبلغ جدية الحجز على نفس حسابها المسدد منه، علماً بأنه يمكن العدول عن طلب حجز الفرصة الاستثمارية خلال يوم 16 فقط من الشهر، ولا يسمح بالتقدم بطلب عدول بعد ذلك اليوم.