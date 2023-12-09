رئيس الوزراء: الدولة نفذت 2 مليون وحدة سكنية لمختلف الشرائح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نفذت نحو 2 مليون وحدة سكنية لمختلف شرائح الدخل، ما ساهم بصورة كبيرة فى الحد من أزمة الإسكان.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أن ما تم وجار تنفيذه بالمشروع بلغ نحو مليون وحدة، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة بديل العشوائيات لسكان المناطق غير الآمنة، وذلك فضلًا عن الوحدات التى نفذتها الدولة لشريحة متوسطى الدخل والقادرين.
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وأشار إلى أن مدينة“حدائق أكتوبر”، تضم 147 ألف وحدة لشريحة محدودى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، واستفاد بها نحو 600 ألف مواطن، بمتوسط 4 أفراد لكل أسرة مستفيدة من هذا المشروع الذى يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن المستفيد لا يحصل على وحدة سكنية فقط، ولكن يعيش فى مجتمع سكنى حضارى مخطط، يتمتع بمختلف الخدمات.
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