إسناد تنفيذ المرحلة السادسة من سكن لكل المصريين لشركات المقاولات

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بإسناد تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع (سكن لكل المصريين)“محور محدودى الدخل”، لشركات المقاولات المُسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بمساحة 90 متر مربع للوحدة،“نموذج 3 غرف وصالة”، تشطيب كامل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، والربط على المرافق.

وتم التأكيد على أن يكون الإسناد طبقاً لعقد الإنابة الموقع بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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