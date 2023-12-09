أورا تبدأ تسليم المرحلة الأولى من ZED وتطلق شركة لإدارة المنشآت

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، أنها فى مطلع العام المقبل ستبدأ مرحلة التسليم للمرحلة الأولى من مشروعها السكنى ZED الشيخ زايد الذى يجمع بين المساحات متعددة الاستخدامات والوحدات السكنية والتجارية ومحلات التجزئة.
وأطلقت“أورا ديفلوبرز إيجيبت” الشركة الجديدة“أورا لإدارة المنشآت (أو بى أم)”، والمتخصصة فى تقديم خدمات إدارة وصيانة المنشآت والمشروعات، حيث تهدف إلى تقديم خدمة عملاء عالمية المستوى.
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ويشمل تخصّص“أورا لإدارة المنشآت” إدارة وصيانة المنشآت والمشروعات ومجموعة أهداف رئيسية متنوعة، بما فيها علاقات العملاء، والعمليات التقنية، وإدارة وصيانة المنشآت والمشروعات، وإجراءات مراقبة الجودة.
وقالت سالى شومان، الرئيسة التنفيذية للشركة الجديدة:“أورا لإدارة المنشآت ليست مجرد خدمة، بل هى التزام بخلق تجارب سكنية تتجاوز الأنماط التقليدية، وفى شركة أورا لإدارة المنشآت لا نقوم فقط بإدارة المشروعات، بل نتولى كذلك رعاية المجتمعات ووضع معايير جديدة للتميز والابتكار فى القطاع”.
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