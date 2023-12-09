مكى العقارية تطرح مشروع Vio Mall فى القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركة مكى العقارية مشروع“Vio Mall” التجارى الإدارى فى مدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن خطتها للتوسع فى عدد من المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.
وقال أحمد مكى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 1012 متر مربع، ومكون من دور أرضى ودورين مكررين، ومن المقرر الانتهاء من تسليمه للعملاء بنهاية يونيو 2026.
موضوعات متعلقة
وزير الإسكان: تيسيرات للمستثمرين والأفراد للأراضي المُلغى تخصيصها “LMD” و”شنايدر” توقعان مذكرة تفاهم لتقديم حلول إدارة المدن الذكية أشرف عوض:“أفا مينا” تشارك الحكومة لتعزيز نمو القطاع العقارى
وأوضح أن الشركة تطرح وحدات بمساحات مختلفة بمشروع Vio Mall تبدأ من 30 متر مربع وتصل إلى 120 متر، بأسعار تبدأ من 55 ألف جنيه للوحدات الإدارية، و120 ألف جنيه للوحدات التجارية.
وأشار إلى أن الشركة طرحت المشروع بأنظمة سداد مرنة ومتنوعة لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات العملاء، بمقدمات تبدأ من 20% وتسهيلات فى السداد تصل إلى 72 شهرا.
وقال إن الشركة تعاقدت مع شركة Incomercial لإدارة الوحدات التجارية، حيث تقوم Incomercial بتقديم مجموعة متنوعة من الاستشارات المهنية المتخصصة بإعداد السلامة والاستدامة والكفاءة المخصصة لدعم الزائرين وتقوم بعملية تنظيمية لتحسين إنتاجية جميع عمليات المنشأة.
MENAFN09122023000202011048ID1107563747
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.