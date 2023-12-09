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السعودية المصرية تحصل على قرض بقيمة مليار جنيه من البنك الأهلى

12/9/2023 7:04:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير، عقد قرض تمويل طويل الأجل من البنك الأهلى المصرى بقيمة مليار جنيه، وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع“بلوفير” بالعاصمة الإدارية، والذى يبلغ إجمالى استثماراته حوالى 5.2 مليار جنيه.

وقال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن التمويلات الموقعة بين الطرفين ستساعد على تنفيذ المخطط الاستراتيجى للشركة لتطوير مشروعاتها فى إطار المخطط العام للعاصمة الإدارية.

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وأوضح أنه جارى تنفيذ مشروع“بلوفير” فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 70 فدانًا، ويضم 1400 وحدة سكنية مختلفة الأنماط؛ وهى: الشقق السكنية، والاستوديوهات، والدوبلكس، والتوين فيلا، والتاون هاوس.

وأضاف أنه تم إطلاق مرحلة جديدة من مشروع بلوفير، فى بداية العام الجارى بخطط سداد تبدأ من 5% دفعة أولى وتقسيط لمدة تصل حتى 8 سنوات.

وأشار إلى أنه من المنتظر بدء تسليم مشروع“بلوفير” فى عام 2024، خاصة بعد أن تم توقيع عقود مع شركات المقاولات الكبرى، مثل شركة“ريدكون للتعمير” لتنفيذ أعمال الإنشاءات للفيلات والشقق السكنية، وشركة“الخرافى ناشيونال”، لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع.

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