جى فى تتعاون مع بلى القابضة لتنفيذ البنية التحتية بمدينة طربول

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“جى فى للاستثمارات” عن شراكة استراتيجية مع مجموعة“بلى القابضة” المتخصصة فى مجال الأعمال الإنشائية، لتنفيذ مشروعات هامة فى مجال البنية التحتية بمدينة طربول الصناعية.

وتشمل الشراكة تنفيذ مشروعات أعمال البنية التحتية والترفيق لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على مساحة 1.5 مليون متر مربع، إلى جانب تنفيذ المجسات الاستكشافية وحفر الآبار، بالإضافة إلى عمليات تمهيد وتدبيش الطريق الدائرى فى المرحلة الأولى، تمهيدًا لإنشاء مصانع جاهزة على إجمالى مساحة 536 ألف متر مربع.

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وقال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة GV للاستثمارات:“مدينة طربول يتوفر لها جميع الإمكانات والخدمات التى تساعد على ازدهار النشاط الصناعى، حيث تعتمد على أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة فى تنفيذ أعمال البنية التحتية، مما يضمن توفير بيئة مثلى للأعمال والاستثمار”.

ومدينة طربول هى أول مدينة صناعية خضراء وذكية مصممة للعيش فى قلب شبكة التجارة فى مصر، وتقع على مساحة 26 ألف فدان فى أطفيح بالجيزة، ومجهزة بأحدث بنية تحتية تتوافق مع متطلبات مدن الجيل الرابع.

وتبلغ الطاقة التقديرية للمدينة حوالى 13 ألف مصنع، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 650 ألف فرصة عمل، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، إنشاء سوق الجملة ومنافذ تجارة التجزئة، ومنطقة التبريد المركزية، ومنطقة التخزين الجافة.

وقال المهندس حازم عايش، رئيس مجلس إدارة مجموعة بلى القابضة، إن المجموعة تضم مجموعة شركات تعمل فى مجالات متنوعة، بما فى ذلك المقاولات المتكاملة والأنظمة الكهروميكانيكية، والسياحة والملاحة، والخدمات البترولية والدواجن والزراعة.