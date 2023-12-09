جى فى تتعاون مع بلى القابضة لتنفيذ البنية التحتية بمدينة طربول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“جى فى للاستثمارات” عن شراكة استراتيجية مع مجموعة“بلى القابضة” المتخصصة فى مجال الأعمال الإنشائية، لتنفيذ مشروعات هامة فى مجال البنية التحتية بمدينة طربول الصناعية.
وتشمل الشراكة تنفيذ مشروعات أعمال البنية التحتية والترفيق لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، على مساحة 1.5 مليون متر مربع، إلى جانب تنفيذ المجسات الاستكشافية وحفر الآبار، بالإضافة إلى عمليات تمهيد وتدبيش الطريق الدائرى فى المرحلة الأولى، تمهيدًا لإنشاء مصانع جاهزة على إجمالى مساحة 536 ألف متر مربع.
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وقال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة GV للاستثمارات:“مدينة طربول يتوفر لها جميع الإمكانات والخدمات التى تساعد على ازدهار النشاط الصناعى، حيث تعتمد على أعلى مستويات التكنولوجيا الحديثة فى تنفيذ أعمال البنية التحتية، مما يضمن توفير بيئة مثلى للأعمال والاستثمار”.
ومدينة طربول هى أول مدينة صناعية خضراء وذكية مصممة للعيش فى قلب شبكة التجارة فى مصر، وتقع على مساحة 26 ألف فدان فى أطفيح بالجيزة، ومجهزة بأحدث بنية تحتية تتوافق مع متطلبات مدن الجيل الرابع.
وتبلغ الطاقة التقديرية للمدينة حوالى 13 ألف مصنع، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 650 ألف فرصة عمل، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، إنشاء سوق الجملة ومنافذ تجارة التجزئة، ومنطقة التبريد المركزية، ومنطقة التخزين الجافة.
وقال المهندس حازم عايش، رئيس مجلس إدارة مجموعة بلى القابضة، إن المجموعة تضم مجموعة شركات تعمل فى مجالات متنوعة، بما فى ذلك المقاولات المتكاملة والأنظمة الكهروميكانيكية، والسياحة والملاحة، والخدمات البترولية والدواجن والزراعة.
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