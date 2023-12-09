LMD وشنايدر توقعان مذكرة تفاهم لتقديم حلول إدارة المدن الذكية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتوزير الإسكان: تيسيرات للمستثمرين والأفراد للأراضي المُلغى تخصيصها أشرف عوض:“أفا مينا” تشارك الحكومة لتعزيز نمو القطاع العقارى “غرفة التطوير العقارى” تستعرض خطة عملها خلال 2024

وقعت شركة شنايدر إلكتريك للتحول الرقمى لإدارة الطاقة والتحكّم الآلى مذكرة تفاهم مع شركة“LMD” للتطوير العقارى لتطبيق حلول متطورة ومستدامة لإدارة المدن الذكية لعدد من مشروعات الشركة فى مصر والإمارات.

تشمل الاتفاقية مشروعى Stei8ht وOne Ninety فى مصر، بالإضافة إلى مشروعات شركة LMD فى دبى، لتنفيذ حلول المبانى الذكية وبرمجيات AVEVA، لإدارة نظم ومرافق المشروعات والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الطاقة الصديقة للبيئة فى المشروعات.

وقال سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى:“التوسع فى تبنى حلول الاستدامة، هدف عالمى فى ظل التأثر بالتغيرات المناخية، لذلك تساعد تطبيقات شنايدر إلكتريك على خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة، حيث تشير الدراسات أنه بحلول عام 2050، ستصبح المنازل أكبر مستهلك للكهرباء”.

كما صرحت أمل الشاذلي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لأفريقيا والشرق الأوسط لقطاع الطاقة الرقمية والجديدة وبرمجيات إدارة الطاقة، قائلة:“الشراكة هى ركيزة أساسية فى استراتيجيتنا للنمو والتوسع فى منطقة دول الخليج عامة ودولة الإمارات بوجه خاص، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة فى المنطقة”.

وعبر المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذى لشركة LMD عن حماسه للتعاون مع شنايدر إلكتريك وقال:“نحن ملتزمون بتطبيق جميع معايير الاستدامة فى مشاريعنا المختلفة فى LMD Egypt وLMD UAE، بما فى ذلك مشروعى One Ninety وهو مشروع متعدد الاستخدامات ومشروع Stei8ht المجتمع الحصرى للفيلات السكنية، ومشاريعنا فى الإمارات”.