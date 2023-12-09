LMD وشنايدر توقعان مذكرة تفاهم لتقديم حلول إدارة المدن الذكية

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وقعت شركة شنايدر إلكتريك للتحول الرقمى لإدارة الطاقة والتحكّم الآلى مذكرة تفاهم مع شركة“LMD” للتطوير العقارى لتطبيق حلول متطورة ومستدامة لإدارة المدن الذكية لعدد من مشروعات الشركة فى مصر والإمارات.
تشمل الاتفاقية مشروعى Stei8ht وOne Ninety فى مصر، بالإضافة إلى مشروعات شركة LMD فى دبى، لتنفيذ حلول المبانى الذكية وبرمجيات AVEVA، لإدارة نظم ومرافق المشروعات والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز ممارسات الطاقة الصديقة للبيئة فى المشروعات.
وقال سيباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى:“التوسع فى تبنى حلول الاستدامة، هدف عالمى فى ظل التأثر بالتغيرات المناخية، لذلك تساعد تطبيقات شنايدر إلكتريك على خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة، حيث تشير الدراسات أنه بحلول عام 2050، ستصبح المنازل أكبر مستهلك للكهرباء”.
كما صرحت أمل الشاذلي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك لأفريقيا والشرق الأوسط لقطاع الطاقة الرقمية والجديدة وبرمجيات إدارة الطاقة، قائلة:“الشراكة هى ركيزة أساسية فى استراتيجيتنا للنمو والتوسع فى منطقة دول الخليج عامة ودولة الإمارات بوجه خاص، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة فى المنطقة”.
وعبر المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذى لشركة LMD عن حماسه للتعاون مع شنايدر إلكتريك وقال:“نحن ملتزمون بتطبيق جميع معايير الاستدامة فى مشاريعنا المختلفة فى LMD Egypt وLMD UAE، بما فى ذلك مشروعى One Ninety وهو مشروع متعدد الاستخدامات ومشروع Stei8ht المجتمع الحصرى للفيلات السكنية، ومشاريعنا فى الإمارات”.
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